Unlimint adiciona PIX em sua carteira de pagamentos cross border

LONDRES, 17 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A Unlimint, fintech global que oferece uma variedade de serviços financeiros, desde adquirência e banking as a service, acaba de adicionar o Pix como mais uma opção à sua carteira de produtos cross border, permitindo que lojistas e prestadores de serviços online de diversos países possam ter acesso a 107,5 milhões de clientes brasileiros que já utilizam o meio de pagamento.

O comércio cross border tem se tornado cada vez mais relevante desde o início da pandemia e uma prova disso é que o volume de vendas de produtos comprados por brasileiros no cross border foi de R$ 9,6 Bi no primeiro semestre de 2021 com um crescimento de 15% no volume de pedidos comparado ao semestre anterior, segundo dados do Webshoppers 44 da Ebit|Nielsen.

Ao somar o potencial do cross border com a revolução do Pix, os comerciantes têm uma oportunidade ainda maior de alavancar suas vendas para o Brasil. Em janeiro deste ano, o Pix contabilizou mais de 1 bilhão de transações e já é o segundo meio de pagamento predileto dos brasileiros, atrás apenas do dinheiro em espécie, segundo Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com o Sebrae. Hoje, o Pix já conta com 107,5 milhões de contas registradas, representando mais da metade da população do país e seu volume de pagamentos já equivale a 80% das transações com cartão de débito e crédito, segundo dados do Banco Central.



"Na Unlimint, estamos constantemente monitorando as tendências globais para garantir que nossos clientes estejam preparados para o amanhã e sejam capazes de aproveitar os melhores benefícios . É por isso que estamos animados em expandir as opções de pagamento de nossos clientes globais com o Pix e fortalecer suas posições em um dos maiores mercados de eCommerce do mundo, o Brasil". O Pix abre as portas para pagamentos instantâneos para compras de comércio eletrônico e estamos certos de que isso ajudará a impulsionar ainda mais o já dinâmico crescimento do eCommerce no Brasil", explica Irene Skrynova, diretora de clientes da Unlimint. "Esta novidade também fortalece ainda mais nossa oferta local, permitindo-nos oferecer a nossos clientes todos os métodos de pagamento disponíveis na região hoje", conclui.

