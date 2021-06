Unlimint e Discover Assinam Acordo de Adquirência

SÃO PAULO, 25 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Unlimint e a Discover assinaram acordo estratégico que aumenta a aceitação global da Discover Global Network e também atende a meta da Unlimint de ajudar empresas em todo o mundo a estarem "prontas para o amanhã". O anúncio foi feito em Londres.

Essa aliança reforça a estratégia da Unlimint de expandir o número de meios de pagamento disponíveis para seus clientes em todo o mundo, além de oferecer mais opções aos consumidores sobre como desejam realizar seus pagamentos. O acordo beneficiará os clientes da Unlimint, por conta do aumento de opções de pagamentos disponíveis, além de capacitá-los a aceitar o pagamento de portadores de cartões da Discover Global Network de todo o mundo. Os portadores de cartões Discover, por outro lado, terão a oportunidade de fazer compras online em uma grande variedade de lojas internacionais em três continentes – Europa, Ásia e África.

Com vários relatórios destacando o fato de que o comportamento de compras d os consumidores com foco em plataformas digitais continuará para além de 2021 , estar entre os meios preferidos de compra e poder oferecer aos clientes uma opção de pagamento preferencial é crucial para as empresas que estão tentando sobreviver na nova realidade. As vendas de varejo de comércio eletrônico subiram para 27,6% em todo o mundo em 2020 e devem crescer 14,3% este ano, já que compradores e vendedores agora preferem opções digitais em vez de presenciais tanto pela segurança, quanto pela rapidez e facilidade.

"Como a rede global de pagamentos que mais cresce (1), a Discover é um dos principais atores no mundo dos pagamentos. Com 60% dos compradores apreensivos para voltar às lojas devido a novos picos no Covid-19, permitir que nossos clientes forneçam cartões Discover Global Network como opção de pagamento é imprescindível, se pretendemos apoiá-los em sua jornada para expansão e crescimento global", disse Kirill Evstratov, CEO da Unlimint. "Este é especialmente um passo importante para nossos clientes na Ásia e na América do Sul, pois essas são as principais regiões com maior participação de clientes que compraram online em 2020. Nós nos orgulhamos de levar nossa missão, de proporcionar disponibilidade global, muito a sério e sempre buscamos expandir nosso portfólio de meios de pagamentos, para que os estabelecimentos possam oferecer soluções de pagamentos locais para vender aos seus clientes".

"Ao trabalhar com a Discover, enriquecemos nossa cooperação com planos internacionais de pagamento e estamos melhor posicionados para atender nossos clientes –oferecendo uma solução de pagamento mais abrangente sob um mesmo escopo de pagamentos internacionais e permitindo que atendam a uma gama mais ampla de clientes", acrescentou Robert Ang, Gerente Geral da Unlimint para a APAC (Ásia-Pacífico). "Nossa forte base de clientes focados no digital também permitirá que a Discover amplie sua oferta de produtos globalmente".

"A parceria entre a Unlimint e a Discover expandirá nossa aceitação digital na região da Ásia-Pacífico e globalmente, abrindo novos caminhos para colaborarmos e honrarmos a escolha do consumidor. Também trará maiores benefícios aos estabelecimentos, oferecendo aos portadores de cartão Discover em todo o mundo mais opções de como e onde pagar online e em aplicativos", disse Jonat Gouldhon , Diretor Regional, Aceitação Global, Ásia-Pacífico da Discover. "À medida que mais comerciantes abraçam o e-commerce na sua estratégia de crescimento e migram para o mundo digital em meio à pandemia global, estamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros adquirentes para expandir nossa aceitação de pagamentos, tanto presencialmente quanto online."

A Discover Global Network é aceita em mais de 50 milhões de estabelecimentos e em dois milhões de caixas eletrônicos, em mais de 200 países. A Discover Global Network inclui a Discover Network, Diners Club International, PULSE e mais de 20 redes parceiras de aliança em todo o mundo.

Sobre a Unlimint

Fundada em 2009, a Unlimint (antes conhecida como Cardpay) proporciona a empresas inovadoras e em rápida expansão uma interface de negócios em constante evolução, feita por inovadores para inovadores, e projetada para tornar o mundo financeiro do futuro mais próximo dos negócios do aqui e agora. De Londres a Cingapura e de São Francisco a São Paulo, ajudamos clientes a entrar em novos mercados e negócios globais, explorando novas indústrias e alcançando novos marcos. Seguindo os mais altos padrões do setor bancário, estamos quebrando as fronteiras que anteriormente limitavam a expansão internacional. Para obter mais informações, visite https://www.unlimint.com

