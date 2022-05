Unlimint inclui PicPay em sua carteira de pagamentos na Europa e Reino Unido

A Unlimint, fintech global que oferece uma variedade de soluções financeiras, inclui o PicPay ao seu portfólio de pagamento permitindo a expansão de empresas europeias e britânicas no Brasil

LONDRES, 16 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Unlimint, fintech global que oferece uma variedade de soluções financeiras, desde adquirência até milhares de métodos de pagamento alternativos, anunciou hoje que segue expandindo seu portfólio com a inclusão da maior carteira digital da América Latina, o PicPay. A plataforma permitirá que os comerciantes tenham acesso a mais de 60 milhões de clientes da ewallet no Brasil.

Ao adicionar o PicPay ao seu portfólio, a Unlimint permitirá que os comerciantes e prestadores de serviços europeus e britânicos tenham ainda mais competitividade ao incluir, de forma fácil e rápida, a carteira digital como uma de suas opções de pagamentos. Todas essas empresas poderão oferecer aos seus clientes um conjunto completo de métodos de pagamento à sua escolha, incluindo a carteira digital, pagamentos baseados em dinheiro e cartões.

A pandemia da COVID-19 acelerou a transformação digital incentivando as pessoas a adotarem novas tecnologias, tais como soluções de pagamento on-line, além de um maior uso de aplicativos de banco. Uma pesquisa da Statista revela que o número de pessoas que compram pela internet na América Latina deverá crescer mais de 20% até 2025, atingindo uma marca de US$ 160 bilhões em vendas no varejo online até o fim do mesmo ano. De acordo com o relatório da KPMG Pulse of Fintech, cerca de 10,8 milhões de latino-americanos fizeram sua primeira compra on-line durante os primeiras fases de lockdown e, só em 2021, o investimento de fintechs atingiu uma marca de US$ 5 bilhões de dólares.

"Estamos muito felizes em poder oferecer mais um método de pagamento alternativo para as empresas que queiram expandir seus negócios na América Latina". Adicionar o PicPay ao nosso portfólio prova que a Unlimint está comprometida em permitir que os clientes cresçam em qualquer parte do mundo. O PicPay é importante para qualquer comerciante europeu que queira expandir para o Brasil, pois muitas pessoas na região usam métodos de pagamento alternativos ou baseados em dinheiro. As empresas da Europa que não oferecerem métodos locais perdem uma fatia de mercado significativa", explica Irene Skrynova, diretora de atendimento ao cliente.

Sobre a Unlimint

A Unlimint é uma fintech que oferece soluções completas de pagamento através de uma interface financeira em constante evolução. A empresa conta com uma variedade de soluções que permite a expansão de empresas no mundo todo por meio de uma experiência de gestão financeira eficiente e sem atritos. Com sede em Londres, a Unlimint conta mais de 400 colaboradores em 16 escritórios e em cinco continentes, incluindo Frankfurt, Singapura, São Paulo, Hong Kong e Cidade do México. Para mais informações, acesse https://www.unlimint.com/

