Unruly Heroes vence o 47o. Annie Awards, "O Oscar do Mundo da Animação"

Sabe-se que o Annie Awards é uma das maiores honrarias no campo da animação em todo o mundo. Iniciado em 1972 pela ASIFA-Hollywood, um membro filial da International Animated Film Society (ASIFA) em Los Angeles, Califórnia, nos EUA, ele acontece na Universidade da Califórnia, em Los Angeles (UCLA) a cada ano trazendo os melhores produtos de animação e jogos lançados no ano precedente. Um grande grupo de profissionais da área de animação e comunidades de jogos de todo mundo e de Hollywood participaram do evento.

Houve quatro finalistas disputando o 47o. Annie Awards de Melhor Animação de Personagem em Videogame, incluindo o vencedor Unruly Heroes e Gears 5 da Microsoft Corporation, Kingdom Hearts III e Sinclair Snake: Museum Mischief da empresa japonesa de jogos Square Enix. Desde que a lista dos nomeados foi revelada no início de dezembro de 2019, o setor tem sido inundado por previsões quanto a quem, finalmente, levaria o prêmio para casa. Quando Unruly Heroes foi presenteado com o prêmio, ele foi saudado como um sucesso bem merecido.

O Dr. Robert H. Xiao, CEO da Perfect World, participou do evento e declarou que era uma grande honra o Unruly Heroes ter sido selecionando e, finalmente, vencido o prêmio. O sucesso origina-se da dedicação da equipe de desenvolvimento em encontrar meios de promover a cultura chinesa tradicional em todo o mundo de maneira inovadora. Como um game de nível internacional produzido pela Perfect World que integra recursos globais e leva a cultura chinesa como um elemento central, Unruly Heroes se beneficia de visões internacionais e desempenho técnico para reimaginar as imagens de Tang Monk e seus discípulos em uma fantasia mágica brilhantemente colorida, marcando uma exploração bem-sucedida da transmissão global de IPs chineses tradicionais clássicos.

De acordo com Lu Yang, o produtor de Unruly Heroes, eles escolheram Jornada para o Oeste por sua natureza clássica e alta qualidade. O IP tradicional contém um vasto sistema de visões mundiais, culturas diversas e personagens distintivos e dinâmicos, repletos de conflitos dramáticos, portanto, é um tema muito bom para a criação e o desenvolvimento de games. Durante o processo de desenvolvimento, os membros do estúdio francês demonstraram integralmente uma imensa criatividade e paixão e proporcionaram inúmeras ideias interessantes e criativas durante o processo de desenvolvimento. Portanto, seus esforços têm infundido mais vibrações internacionais no romance, tornando-o mais realista. Por esse motivo, os jogadores de diferentes origens culturais acharam mais fácil se relacionar aos contos de fada chineses tradicionais e desenvolver uma inclinação por eles.

A abrangência e criatividade cultural de Unruly Heroes registraram um notável desempenho de mercado desde seu lançamento. Notadamente, os jogadores proporcionaram um feedback distintamente positivo sobre suas imagens e design de animação. No momento, o game tem atraído um grande número de jogadores em todo o mundo, 80% dos quais estão no exterior. Verdade seja dita, isso tem alimentado o interesse de muitos jogadores estrangeiros que não tinham ideia desse conto de fadas tradicional chinês no passado.

Além do renomado Annie Awards, todos pareciam estar delirando quanto ao Unruly Heroes imediatamente após ser lançado na conferência de imprensa E3 2017 da Microsoft. Além disso, ele foi nomeado para Melhor Game de PC e Melhor Arte Visual durante o Ping Awards de 2018, e o Game Mais Aguardado no Unity Awards de 2018. Ele levou para casa o Melhor Game de Console durante o Barcelona Games World e o Game On-line Mais Aguardado de 2018 durante o Sina. Ele também recebeu classificações elevadas em dezenas de plataformas de mídia: 9/10 no GameSpace, 8,8/10 no IGN España e 9,7 no TapTap. O game também foi recomendado por um relatório em coluna na primeira página do China Daily.

Informantes internos indicaram que o Unruly Heroes poderia vencer esses prêmios renomados de comitês de avaliação internacional devido à sua inclusão cultural e experiência diversificada. Ele claramente descreve um fato: um produto só será capaz de proporcionar produtos de qualidade em nível internacional quando retém elementos inerentes de uma cultura incorporando, ao mesmo tempo, criatividade. Se as empresas chinesas tiverem que apresentar exitosamente produtos com elementos chineses ao mundo no futuro, o Unruly Heroes seria o exemplo mais atual a ser seguido, como forma de dizer.

A Perfect World abriu caminho para o nascimento de mais produtos como o Unruly Heroes ao exaltar uma estratégia global no decorrer de um longo período de tempo, declarou o Dr. Robert H. Xiao. Nos próximos dias, A Perfect World estará pronta para lançar mais produtos de entretenimento popular de alta qualidade destacando elementos da cultura chinesa para que os jogadores globais facilitem a estratégia de levar a cultura chinesas a todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1082976/Perfect_World_Co_Unruly_Heroes_Group.jpg

FONTE Perfect World Co., Ltd.

SOURCE Perfect World Co., Ltd.