Unstoppable Women of Web3 lanzan nuevos flujos educativos

SAN FRANCISCO, 26 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Unstoppable Women of Web3 (Unstoppable WoW3), un grupo de diversidad y educación con la misión de igualar el campo de juego en Web3, está lanzando una nueva forma para que la gente aprenda sobre Web3 con flujos de educación enfocados que serán completamente gratuitos para todos los miembros de Unstoppable Women of Web3. Esta nueva serie cuenta con el apoyo del socio fundador, Unstoppable Domains , la plataforma líder de identidad digital controlada por el usuario en Web3 con más de 2,5 millones de dominios registrados. Además, los más de 130 colaboradores de Unstoppable Domains apoyarán la iniciativa presentando trabajos creados por grupos históricamente marginados en al menos la mitad de los materiales utilizados para la educación en Web3.

Ampliando el acceso a la formación Web3

Desde la fundación de la comunidad de Unstoppable WoW3 el 8 de marzo de 2022, Unstoppable WoW3 ha estado explorando cómo la gente está obteniendo el mayor valor de la educación en juegos de Web3, metaverso y blockchain. Basándose en esta investigación, Unstoppable WoW3 está introduciendo diferentes corrientes de educación que se centran en áreas temáticas fundamentales, incluyendo Web3, Blockchain y el Metaverso.

Cada flujo consistirá en una variedad de formatos de contenido, incluyendo sesiones de audio y vídeo y artículos escritos producidos por Unstoppable WoW3 y sus socios. Además de aprender sobre la teoría de Web3, los participantes también conocerán ejemplos del mundo real para aprender cómo se aplican estas teorías a casos de uso en vivo. Los materiales están curados de una manera conversacional que ofrece un ambiente amigable y de baja presión y permite a los participantes aprender a su propio ritmo. Una vez completado el curso, los participantes obtendrán una Insignia Imparable que se adjuntará a su identidad digital y podrá verse a través de su perfil del Dominio NFT.

Tener más mujeres en el espacio web3 es fundamental. Muchos estudios relacionan la diversidad con los indicadores de rentabilidad y salud financiera, como el retorno de la inversión en flujo de caja, los márgenes de beneficios antes de intereses e impuestos (EBIT), los márgenes de beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) y los márgenes brutos y netos (Fuente: Catalyst, Why Diversity and Inclusion Matter: Financial Performance 24 de junio de 2020).

"Creo que el futuro de Web3 debe ser representativo de la diversidad de nuestro mundo. La educación es la forma de crear oportunidades inclusivas para todos", comentó Sandy Carter, fundador de Unstoppable WoW3. "Web3 es el futuro de Internet y para la innovación, necesitamos que se escuchen más voces diversas".

El Web3 Stream, que contendrá más de 40 sesiones dirigidas por Unstoppable WoW3 y nuestros colaboradores de Gemini, Opera, Prasaga, Celsius, Pinata, Lazy Lions, Sandbox, Decentraland, Polygon y otros. Además, el colaborador de Unstoppable WoW3, Learnoverse by BitDegree, un centro de aprendizaje web3, se ha asociado con Unstoppable WoW3 y ha donado materiales educativos a la comunidad. Los temas se dividirán en niveles de complejidad principiante, intermedio y avanzado.

Alina Bajars, responsable de asociaciones de BitDegree, explicó: "La educación fiable y accesible de Web3 no consiste únicamente en asegurarse de que las mujeres no se queden atrás, una vez más. Se trata de darles herramientas con el objetivo de liderar la nueva generación de Internet".

Además, Unstoppable Domains se asocia con Miss O Cool Girls para un flujo educativo especial en Web3 para niñas. Miss O Cool Girls es una extensión web3 de la exitosa marca web2 Miss O and Friends , una marca original de medios de comunicación y estilo de vida para empoderar y construir la autoestima de las niñas preadolescentes. Miss O and Friends ha aparecido en CNN, Teen Vogue y Business Insider y está trabajando para cambiar la narrativa de contenido tóxico para las niñas. Una vez completadas las clases con éxito, las niñas ganarán una insignia que vivirá en su Identidad Digital Imparable. Será un POAP exclusivo: un NFT para confirmar la finalización del curso y créditos de dominio gratuitos para animarlas a iniciar su viaje en Web3.

"Nunca es demasiado pronto para empezar a enseñar a las niñas sobre la web3", indicó Juliette Blake, fundadora de Miss O Cool Girls. "El futuro es femenino y la próxima generación tiene que estar preparada para asumir el reto. A medida que esta nueva tecnología evoluciona, es nuestra oportunidad de darle forma con la narrativa de empoderamiento que queremos ver, que sólo viene de la inclusión, la educación y la participación. El futuro es femenino y la próxima generación tiene que estar preparada para asumir el reto".

Para saber más sobre las ofertas educativas, visita unstoppablewow3.com o unstoppablewow3.x en el navegador Web3 Brave. Si diriges una empresa, puedes unirte a Unstoppable Women of Web3 aquí o leer el compromiso para unirse a Unstoppable WoW3 aquí .

Acerca de Unstoppable Women of Web3 (WoW3)

Lanzado en 2022, Unstoppable Women of Web3 es un grupo de diversidad y educación centrado en la formación de la próxima generación de talentos, con la misión de igualar el campo de juego en la era de Web3. Los 130 colaboradores se han comprometido a incluir trabajos creados por grupos históricamente marginados en al menos la mitad de los materiales utilizados para la educación en Web3.

Acerca de Unstoppable Domains

Lanzado en 2018, Unstoppable Domains es un proveedor de nombres de dominio NFT y puerta de entrada a la web descentralizada. Unstoppable Domains permite a cualquier persona comprar un nombre de dominio que se acuña como NFT en la blockchain, dando al propietario la propiedad y el control totales. La empresa está respaldada por Pantera, Draper Associates y Boost VC, y cuenta con el apoyo de subvenciones de la Fundación Ethereum y la Fundación Zilliqa.

Acerca de Miss O'Cool Girls

Las Miss O Cool Girls son una serie de 10.000 NFT generadas aleatoriamente. Inspiradas en los dibujos que Juliette Brindak Blake hizo cuando tenía 10 años e ilustradas por la cofundadora, Hermine Brindak, un dúo de madre e hija, las Miss O Cool Girls celebran que no hay una única definición de lo que significa ser una chica. Con rasgos únicos y diversos de las jóvenes adolescentes -acné, aparatos de ortodoncia, dientes separados- la misión es empoderar y fomentar la autoestima de las niñas para seguir compensando cómo los medios de comunicación actuales y el consumo de las redes sociales están llevando al acoso tóxico, al trolling y a los modelos negativos.

Acerca de Bitdegree y Learnoverse

Bitdegree está desarrollando Learnoverse para resolver problemas sistemáticos en torno al aprendizaje en línea a través de una experiencia de aprendizaje gamificada y socialmente inmersiva.

Learnoverse es el primer metaverso de aprendizaje abierto con un ecosistema de tokens para aprender y ganar. BitDegree -una empresa madre de Learnoverse- es una plataforma de aprendizaje electrónico que se inició originalmente en 2017 como un antídoto para el sistema roto de educación-empleo para educar a los usuarios de Internet y ayudarles a alcanzar el éxito profesional.

