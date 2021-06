UnternehmerTUM et la ville de Munich inaugurent Munich Urban Colab

- Une place internationale destinée aux solutions pour villes intelligentes

MUNICH, 28 juin 2021 /PRNewswire/ -- Après une phase de construction de deux ans, le Munich Urban Colab a officiellement ouvert ses portes au cœur de Munich. Cette initiative unique au monde en matière de solutions pour les villes intelligentes, menée par UnternehmerTUM, le principal centre européen de création d'entreprises, et la ville de Munich, rassemble un large éventail de forces en travaillant tous sous un même toit : Ici, les startups, les entreprises établies, les créatifs de toutes disciplines et de tous secteurs, et les travailleurs culturels travaillent côte à côte sur des solutions durables pour une ville agréable du futur, et en collaboration avec la municipalité et les citoyens. Susanne Klatten, présidente du conseil de surveillance d'UnternehmerTUM, Dieter Reiter, maire de Munich, Thomas F. Hofmann, président de l'université technique de Munich, Roland Weigert, secrétaire d'État bavarois, et Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, ont tous pris la parole lors de l'inauguration hybride. Le Munich Urban Colab est un partenaire contribuant à l'initiative New European Bauhaus de la Commission européenne.

Aujourd'hui, une personne sur deux vit dans une ville et la tendance est à la hausse. La pandémie a mis en évidence la nécessité urgente d'aborder les questions de vie urbaine, de mobilité et d'espace public. Les solutions durables aux défis de l'urbanisation représentent un énorme potentiel économique : Le Munich Urban Colab, créé par UnternehmerTUM en collaboration avec la ville de Munich, offre désormais un nouveau point central pour la scène de l'innovation et des startups, et pour les secteurs de la création.

Le bâtiment a été conçu pour attirer des startups, des esprits brillants, des entreprises innovantes et des projets de recherche scientifique du monde entier afin de trouver des réponses aux défis urbains. Les utilisateurs du bâtiment bénéficieront des nombreuses années d'expérience d'UnternehmerTUM en matière de création d'entreprises, ainsi que de l'accès à l'administration urbaine, à l'échange direct avec des experts en technologie et en affaires, à des sociétés de capital-risque et au dialogue avec les citoyens.

Des sujets d'avenir pertinents pour les villes intelligentes, tels que la construction, la lutte contre le changement climatique, le développement durable et la mobilité, sont abordés au Colab dans le cadre de programmes et d'initiatives de l'UnternehmerTUM, de la capitale du Land et de l'Université technique de Munich.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, le Munich Urban Colabh a rejoint l'initiative « New European Bauhaus » de la Commission européenne. La présidente de l'UE, Mme von der Leyen, estime que le bâtiment joue un rôle majeur dans la mise en œuvre des objectifs et des perspectives de l'initiative et qu'il portera les valeurs européennes à long terme grâce à des innovations technologiques durables et à des discussions ouvertes.

