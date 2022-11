Unterstützung für ukrainische Wissenschaftler durch eine Partnerschaft mit der Breakthrough Prize Foundation

SAN FRANCISCO, 23. November 2022 /PRNewswire/ -- Ukrainische Wissenschaftler, die vor dem Krieg mit Russland geflohen sind oder aufgrund der Zerstörung ihres Arbeitsplatzes nicht arbeiten können, erhalten eine helfende Hand von ihren australischen Kollegen.

Die Unterstützung erfolgt in Form eine Spende in Höhe von 800.000 A$ von der gemeinnützigen Breakthrough Prize Foundation an die Australian Academy of Science, wie heute bekanntgegeben wurde.

Die Spende wird Initiativen wie die Folgenden unterstützen:

Die Einrichtung langfristiger Forschungskooperationen zwischen ukrainischen und australischen Wissenschaftlern, die sich auf Forscher in ihrer frühen und mittleren Laufbahn konzentrieren (dies kann kurzzeitige Besuche bei australischen Forschungseinrichtungen beinhalten, um Verbindungen herzustellen, die über den Krieg hinaus andauern)

die Gewährung von Zugang für ukrainische Wissenschaftler zu führenden australischen Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, wie etwa Supercomputer-Programme, Synchrotrons, Teleskope und NCRIS-Einrichtungen

die Möglichkeit, Daten und Proben an australische Forschungseinrichtungen zur Analyse zu senden, wobei die Ergebnisse an ukrainische Forschungsinstitute zurückgehen.

Alle Bemühungen, ukrainische Wissenschaftler zu unterstützen, werden sich an den Zehn-Punkte-Aktionsplan halten, der entwickelt wurde, um Maßnahmen zu gewährleisten, die sich auf den Wiederaufbau eines modernen und global integrierten Wissenschafts- und Forschungssystems in der Ukraine konzentrieren.

Der Präsident der australischen Akademie der Wissenschaften, Professor Chennupati Jagadish, sagte, die Akademie stehe den Menschen in der Ukraine und ihren wissenschaftlichen Mitarbeitern, zu Hause und im Exil, bei.

„Eine beträchtliche Anzahl ukrainischer Forschungseinrichtungen und Universitäten wurden durch den Krieg zerstört. Wir betrachten diese Initiative als eine der effektivsten Möglichkeiten, wie Australien die ukrainische Wissenschaftsgemeinschaft unterstützen kann", sagte Professor Jagadish.

„Diese neue Initiative wird eine für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft und ein bidirektionaler Wissensaustausch zwischen australischen und ukrainischen Wissenschaftlern sein.

„Wir danken der Breakthrough Prize Foundation für ihre großzügige Spende und ihre kontinuierliche Unterstützung für ukrainische Wissenschaftler."

Die Initiative ist Teil einer globalen Bewegung zur Unterstützung ukrainischer Wissenschaftler und wird die bereits laufende Arbeit von anderen Ländern wie den Vereinigten Staaten, Polen und Dänemark ergänzen, die in erster Linie ukrainische Wissenschaftlerinnen aufgenommen haben, die aus ihrem Land geflohen sind.

Die Akademie ist außerdem Teil eines Koordinationsausschusses anderer nationaler Akademien, einschließlich der National Academy of Science (USA), der Polish Academy of Sciences (Polen) und der National Academy of Sciences der Ukraine.

„Es ist inspirierend zu sehen, wie die wissenschaftliche Gemeinschaft über Kontinente hinweg zusammenkommt, um ukrainische Wissenschaftler und ihre kritische Forschung zu unterstützen", sagte Yuri Milner, Gründer der Breakthrough Prize Foundation. „Ich begrüße die australische Akademie der Wissenschaften für ihren Beitrag zu diesen globalen Bemühungen."

Die Australian Academy of Science ist ein Stipendiatengemeinschaft von 590 führenden australischen Wissenschaftlern. Die Akademie bietet unabhängige wissenschaftliche Beratung, fördert internationales wissenschaftliches Engagement, baut öffentliches Bewusstsein und Verständnis für Wissenschaft auf, und vertritt, feiert und unterstützt Exzellenz in der australischen Wissenschaft.

Die Breakthrough Prize Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die besten Wissenschaftler der Welt auszuzeichnen, die wissenschaftliche Spitzenforschung voranzutreiben und zur Schaffung einer Wissenskultur beizutragen, in der sich jeder, insbesondere die nächste Generation, von den großen Fragen der Wissenschaft inspirieren lassen kann. Mit dem Breakthrough Prize, der als „Oscar der Wissenschaft" gilt, werden die weltweit besten Wissenschaftler in den Bereichen Biowissenschaften, Grundlagenphysik und Mathematik ausgezeichnet. Jeder Preis ist mit 3 Millionen US-Dollar dotiert. Die Breakthrough Junior Challenge ist ein jährlich stattfindender globaler Videowettbewerb für Schülerinnen und Schüler, der zum kreativen Denken über Wissenschaft anregen soll.

SOURCE The Breakthrough Prize Foundation