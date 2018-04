UOL BoaCompra faz parceria com a Unity Technologies, oferecendo aos desenvolvedores de jogos latino-americanos a capacidade de desenvolver jogos em 2D, 3D, AR e VR

Por meio dessa associação com o BoaCompra, a Unity terá a capacidade de potencializar a aceitação do seu portfólio de pagamentos locais, tais como: boletos bancários, Servipag, RedCompra, Bancolombia e BCP Online. O BoaCompra é o maior fornecedor de pagamentos (online ou físicos) da América Latina no segmento gamer e também contribuirá para ampliar a aquisição dos produtos da Unity.

"Estamos entusiasmados por atender e ampliar o portfólio de pagamentos desse grande player. Oferecer meios de pagamento locais como o boleto bancário ou o pagamento parcelado, costuma alavancar muito a monetização do produto. Esperamos trazer grandes resultados, principalmente por se tratar de um produto que já tem ampla aceitação entre os estúdios de desenvolvimento de games no Brasil", disse Alain Delcourt, Diretor Geral da BoaCompra.

A Unity é a plataforma de desenvolvimento em tempo real mais popular do mundo. Jogos e experiências criadas com a Unity atingiram mais de 3 bilhões de dispositivos em todo o mundo e foram instalados mais de 20 bilhões de vezes nos últimos 12 meses.

Atualmente, um dos principais focos da Unity está direcionado para o treinamento da próxima geração de desenvolvedores, oferecendo tutoriais para iniciantes, intermediários e especialistas. As certificações podem ser obtidas visitando https://certification.unity.com/.

Sobre o BoaCompra:

O UOL BoaCompra é uma empresa especializada em pagamentos online locais para plataformas internacionais. Líder no segmento de games no Brasil, conta com clientes de renome mundial como Valve Corporation, Riot Games, Electronic Arts, Oasis Games, Smilegate e Bigpoint. Sua forte presença na América Latina, Portugal, Espanha e Turquia, permite oferecer mais de 150 métodos de pagamento em moeda corrente locais aos usuários da sua plataforma. Dispõe ainda da carteira virtual Go4Gold, criada especialmente para transações em games (https://go4gold.uol.com.br). O UOL BoaCompra também contribui para o desenvolvimento profissional do e-Sports através da liga independente XLG UOL (http://xlg.uol.com.br). Para mais informações visite: https://boacompra.com.

Sobre a Unity Technologies:

A Unity Technologies é a criadora de uma plataforma de desenvolvimento de ponta a ponta flexível e high-end, usada para criar experiências 2D, 3D, VR e AR interativas ricas. O poderoso mecanismo de gráficos da Unity e o editor completo oferecem a base para desenvolver jogos ou aplicativos bonitos e facilmente trazê-los para várias plataformas: dispositivos móveis, sistemas de entretenimento doméstico, computadores pessoais e sistemas embarcados. A Unity também oferece soluções e serviços para criar jogos, aumentar a produtividade e conectar-se com o público, incluindo Unity Ads, Unity Analytics, Unity Asset Store, Unity Cloud Build, Unity Collaborate, Unity Connect e Unity Certification. A Unity Technologies atende milhões de desenvolvedores registrados, incluindo grandes editores, estúdios independentes, estudantes e hobbyists em todo o mundo. Para mais informações, visite www.unity3d.com. Veja os últimos jogos e experiências criados em Unity em: madewith.unity.com

