UOL lança o UOL Backup de E-mail e oferece ainda mais segurança e praticidade para os assinantes

Com o UOL Backup de E-mail os assinantes conseguirão realizar pesquisas rápidas, armazenar, gerenciar mensagens e recuperar informações caso apague alguma mensagem de maneira acidental, por exemplo. O UOL BKP E-mail funciona em plataforma em nuvem e o assinante não precisa instalar nada no celular ou no computador.

O lançamento complementa o produto UOL Mail. E com a chegada do UOL Backup de E-mail, aumentam os benefícios que facilitam o dia a dia dos assinantes, como: backup automático de e-mails, gerenciamento de múltiplas contas além do UOL Mail, restauração, migração, download de e-mails e busca avançada por termo ou data.

"Seguindo nosso DNA de credibilidade e alta disponibilidade e segurança, lançamos o UOL Backup de E-mail com o objetivo de gerar uma camada extra de integridade de dados dos assinantes, possibilitando a recuperação de e-mails apagados ou deletados de forma involuntária, por exemplo", afirma Marcelo Varon, diretor de Produtos Digitais do UOL.

O produto tem como foco as pessoas que utilizam o e-mail como banco de informações e repositório de documentos e que prezam pela segurança de terem cópias de todos os e-mails em uma plataforma adicional.

O UOL Backup de E-mail com capacidade de 5GB está disponível por apenas R$ 9,90/mês.

Acesse para saber mais: www.uol.com.br/backup-de-email

