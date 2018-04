UOL lança UOL Esporte Clube, plataforma de produtos de conteúdo esportivo premium para os amantes do esporte

Voltado para quem é apaixonado pelo mundo dos esportes, com o UOL Esporte Clube o assinante pode assistir jogos ao vivo de diversas modalidades, como futebol, basquete e futebol americano, de campeonatos e ligas nacionais e internacionais. Também pode conferir programas esportivos na íntegra e todos os detalhes sobre os bastidores do futebol nacional. Tudo isso de forma acessível via celular, tablet ou computador.

O UOL Esporte Clube contempla o UOL de Primeira , coluna de esportes do UOL que apresenta os bastidores do futebol de forma dinâmica e exclusiva para assinantes. Contempla também o Esporte Interativo Plus , que oferece conteúdos ao vivo e on demand dos seus canais (Esporte Interativo, Esporte Interativo 2 e Esporte Interativo BR) e acesso a diversos campeonatos como Liga dos Campeões, Campeonato Brasileiro das Séries C e D, Copa do Nordeste, Europa League, Nations League e muito mais. E ainda o ESPN Play , que conta com o conteúdo dos canais ESPN.

No UOL Esporte Clube o cliente também tem a opção de assinar planos anuais e mensais, de acordo com o produto ou combo contratado.

Para mais informações do UOL Esporte Clube, acesse: http://uol.com.br/esporteclube

