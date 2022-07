Update mijnproductie en -activiteiten Hut 8 voor juni 2022

328 bitcoin zijn gemined, resulterend in een gemiddeld productiesnelheid van 10,9 bitcoin per dag

In overeenstemming met de HODL-strategie van Hut 8 is 100% van de zelf-gemined bitcoin in juni in bewaring genomen

Totaal bitcoin-saldo in reserve is 7.406 op 30 juni 2022

De geïnstalleerde capaciteit bedroeg 2,78 EH/s aan het eind van de maand

Aanvullende updates:

De productie op onze nieuwe vestiging in North Bay is de hele maand verbeterd, met ongeveer 5800 mijnwerkers op een vermogen van 20 MW op 30 juni

is de hele maand verbeterd, met ongeveer 5800 mijnwerkers op een vermogen van 20 MW op 30 juni De komende weken zal de extra schaalvergroting op North Bay worden voortgezet

worden voortgezet Onze hoogwaardige computeractiviteiten, die niet gecorreleerd zijn aan de bitcoin- of bitcoin-mijnbouw, blijven gestage maandelijkse terugkerende omzet leveren en blijven op schema om tot 18% te groeien aan het eind van 2022

"Het team had een succesvolle maand in North Bay en zal de komende weken blijven uitbreiden", zegt Jamie Leverton, CEO. "We zijn ervan overtuigd dat onze HODL-strategie, in combinatie met de niet-gecorreleerde terugkerende omzet van onze hoogwaardige computeractiviteiten, ons in staat zal stellen om met succes te blijven navigeren op de huidige markt."

Over Hut 8

Hut 8 is een van Noord-Amerika's grootste innovatiegerichte miners van digitale activa. Het bedrijf staat onder leiding van een team van ondernemende technologen, die allemaal optimistisch zijn over bitcoin, blockchain, Web 3.0 en het overbruggen van de opkomende en traditionele hoogwaardige computerwerelden. Met twee vestigingen waar digitale activa worden gemined in het zuiden van Alberta en een derde vestiging in North Bay, Ontario, allemaal in Canada, heeft Hut 8 een van de hoogste capaciteitsniveaus in de sector en een van de hoogste inventarissen van zelf-gedolven bitcoin van alle crypto-miners en beursgenoteerde bedrijven ter wereld. Met 11.000 vierkante meter aan geo-diverse datacenterruimte en cloudcapaciteit, aangesloten op elektrische netwerken die worden aangedreven door aanzienlijke hernieuwbare energie en emissievrije energiebronnen, zorgt Hut 8 voor een revolutie in conventionele activa door het eerste hybride datacentermodel te creëren dat zowel de traditionele hoogwaardige compute (Web 2.0) als de opkomende digitale activacomputingsectoren, blockchain gaming en Web 3.0 dient. Hut 8 was de eerste Canadese 'digital asset miner' die genoteerd stond aan de Nasdaq Global Select composite index en het eerste blockchain-bedrijf dat in 2021 aan de S&P/TSX Composite Index werd toegevoegd. Door middel van innovatie, verbeelding en passie helpt Hut 8 bij het definiëren van de digitale activarevolutie. Het bedrijf creëert waarde en positieve effecten voor de aandeelhouders en de komende generaties.

Waarschuwing met betrekking tot toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat "op de toekomst gerichte informatie" in de betekenis van de Canadese effectenwetgeving en "toekomstgerichte verklaringen" zoals beschreven in de Amerikaanse effectenwetgeving (samen "op de toekomst gerichte informatie"). Alle informatie, anders dan verklaringen van historische feiten, die in dit persbericht zijn opgenomen en die betrekking heeft op activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen die het bedrijf verwacht of in de toekomst zal of kan verwachten, waaronder zaken als toekomstige bedrijfsstrategie, concurrentiekracht, doelstellingen, uitbreiding en groei van de activiteiten, transacties, plannen en andere dergelijke zaken van het bedrijf, is op de toekomst gerichte informatie. Toekomstgerichte informatie wordt vaak aangeduid met de woorden "kan", "zou", "zouden", "zullen", "van plan zijn", "plannen", "anticiperen", "stellen", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "kunnen", "misschien", "wellicht", "is bedoeld om", "waarschijnlijk" of soortgelijke uitdrukkingen. Bovendien bevatten alle verklaringen in dit persbericht die verwijzen naar de verwachtingen, prognoses of andere karakteriseringen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, toekomstgerichte informatie en omvatten onder meer verklaringen met betrekking tot: de dynamiek van het netwerk van Bitcoin en Ethereum; het vermogen van het bedrijf om zijn HODL- en groeistrategieën te ontwikkelen; het vermogen van het bedrijf om extra bitcoin te produceren en de bestaande productiviteitsniveaus op alle vestigingen te behouden; het vermogen van het bedrijf om extra mijnwerkers te installeren en online te brengen, alsook om de stroomvoorziening op zijn North Bay-vestiging te vergroten; de te verwachten meetbare impact van de vestiging in North Bay op de productieresultaten van het bedrijf; de verwachte terugkerende inkomsten van het bedrijf en het groeipercentage van zijn high-performance computing-activiteiten; en het vermogen van het bedrijf om met succes door de huidige markt te navigeren.

Verklaringen die toekomstgerichte informatie bevatten, zijn geen historische feiten, maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen, schattingen en projecties van het management met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen op basis van bepaalde materiële factoren en veronderstellingen op het moment dat de verklaring werd afgelegd. Hoewel dit soort verklaringen door Hut 8 als redelijk worden beschouwd op de datum van dit persbericht, zijn ze onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden, veronderstellingen en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, het activiteitsniveau, de prestaties of resultaten wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte informatie, inclusief maar niet beperkt tot beveiligings- en cyberbeveiligingsbedreigingen en hacks, kwaadwillende actoren of botnet die controle krijgen over de verwerkingskracht op het Bitcoin- of Ethereumnetwerk, verdere ontwikkeling en acceptatie van het Bitcoin- en Ethereumnetwerk, wijzigingen in de moeilijkheidsgraad van Bitcoin- of Ethereummining, verlies of vernietiging van privésleutels, verhogingen van vergoedingen voor het vastleggen van transacties in de blockchain, foutieve transacties, afhankelijkheid van een beperkt aantal sleutelmedewerkers, afhankelijkheid van externe mining pool-serviceproviders, wijzigingen in de regelgeving, classificatie en belastingwijzigingen, momentumprijsstellingsrisico, fraude en falen in verband met cryptocurrency-uitwisselingen, moeilijkheden bij het verkrijgen van bankdiensten en financiering, moeilijkheden bij het verkrijgen van verzekeringen, vergunningen en licenties, internet- en stroomstoringen, geopolitieke gebeurtenissen, onzekerheid in de ontwikkeling van cryptografische en algoritmische protocollen, onzekerheid over de acceptatie of het wijdverbreid gebruik van cryptocurrency, niet anticiperen op technologische innovaties, de COVID19-pandemie, klimaatverandering, valutarisico, kredietrisico en herstel van potentiële verliezen, procesrisico, risico van bedrijfsintegratie, veranderingen in de marktvraag, veranderingen in netwerk en infrastructuur, systeemonderbreking, wijzigingen in leaseovereenkomsten en andere risico's die verband houden met de cryptocurrency- en datacenteractiviteiten. Voor een volledige lijst van de factoren die van invloed kunnen zijn op het bedrijf, raadpleegt u het gedeelte 'Risicofactoren' van het jaarlijkse informatieformulier van het bedrijf van 17 maart 2022 en de andere doorlopende informatiedocumenten van Hut 8 die beschikbaar zijn op www.sedar.com.

Deze factoren zijn niet bedoeld als een volledige lijst van factoren die van invloed kunnen zijn op Hut 8; u dient deze factoren echter zorgvuldig te overwegen. Er bestaat geen zekerheid dat dergelijke schattingen en veronderstellingen juist zijn. Mochten een of meer van deze risico's of onzekerheden zich voordoen, of mochten de aannames die ten grondslag liggen aan de toekomstgerichte verklaringen onjuist blijken te zijn, dan kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de resultaten die in dit persbericht zijn beschreven, zoals bedoeld, gepland, verwacht, verondersteld, gezocht, voorgesteld, geschat, voorspeld, verwacht, geprojecteerd of gericht, en op dergelijke toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht mag niet ten onrechte worden vertrouwd. De impact van een veronderstelling, risico, onzekerheid of andere factor op een bepaalde toekomstgerichte verklaring kan niet met zekerheid worden bepaald omdat ze onderling afhankelijk zijn en de toekomstige beslissingen en acties van Hut 8 zullen afhangen van de beoordeling door het management van alle informatie op het relevante moment. De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn opgesteld op de datum van dit persbericht, en Hut 8 wijst uitdrukkelijk elke verplichting af om wijzigingen aan te brengen in de toekomstgerichte verklaringen of de onderliggende factoren of veronderstellingen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, of anderszins, behalve indien dit is vereist door de wet.

