upGrad crée un conseil d'administration britannique composé de quatre personnalités de premier plan dans le domaine de l'éducation mondiale

Sir Deian est actuellement conseiller principal chez Wells Advisory et partenaire associé chez Anderson Quigley. Sir Deian était auparavant vice-chancelier et directeur général de la London South Bank University (2001-2009) et conseiller expert, premier ministre du Pays de Galles (2012-2020). Julie Mercer, qui a été responsable du secteur de l'industrie mondiale pour la division Éducation de Deloitte pendant 20 ans, est également membre du conseil d'administration et est actuellement partenaire chez Cairneagle Associates. Le Dr Kishore Sengupta, qui a été associé à l'INSEAD et à la Naval Postgraduate School (Californie) dans le passé, est un autre professionnel chevronné qui siège au conseil d'administration. Il est aujourd'hui lecteur en opérations à la Judge Business School de l'université de Cambridge. Ashwin Assomull, qui est actuellement associé chez LEK Consulting et ancien associé et membre de l'équipe de direction des marchés émergents de Parthenon Group, complète ce quadruple groupe d'illustres leaders.

Phalgun Kompalli, co-fondateur d'upGrad, a déclaré : « Nous sommes ravis de travailler avec notre conseil d'administration pour nous aider à réaliser nos aspirations mondiales. La nomination de ce conseil témoigne de notre engagement à poursuivre énergiquement notre stratégie d'expansion internationale. »

La société EdTech vise à créer une entreprise solide basée au Royaume-Uni pour aider à l'expansion dans la région et à entreprendre des plans de développement sur les marchés mondiaux. Le conseil est doté d'une vaste expérience et d'une myriade de compétences, bien équipé pour attirer et établir des partenariats significatifs, comprendre le marché et ses exigences en constante évolution, et renforcer la crédibilité de la marque.

« Une des conséquences évidentes des restrictions imposées par la pandémie a été d'élargir la recherche de nouveaux moyens de dispenser un enseignement supérieur de haute qualité. upGrad est un innovateur très performant dans le domaine de l'apprentissage en ligne. En s'appuyant sur son excellent bilan de réalisations et en travaillant en partenariat avec les principales universités et les grandes entreprises technologiques, elle est maintenant prête à étendre son offre au niveau mondial et à contribuer à transformer le futur lieu de travail », a déclaré Sir Hopkin.

Julie Mercer a ajouté : « Je suis ravie de travailler avec upGrad pour soutenir leur projet de présenter leur offre au Royaume-Uni. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour mettre en place une approche de l'enseignement supérieur axée sur l'étudiant et sur le numérique, et pour renforcer et réorienter les compétences alors que nous travaillons à la reconstruction et à la refonte de notre économie. En travaillant avec des partenaires universitaires et des coachs de carrière expérimentés, en mettant l'accent sur les résultats en matière d'emploi, je pense que upGrad jouera un rôle important dans le soutien aux étudiants qui apprennent en ligne, en partenariat avec certaines des meilleures universités du monde. »

La nomination des illustres membres du conseil d'administration intervient dans le mois qui suit l'arrivée de Zubin Gandevia au poste de directeur général de la région Asie-Pacifique. En 2020, upGrad avait également annoncé la nomination de Saranjit Sangar au poste de PDG de UK & EMEA. En renforçant son équipe de direction, upGrad est prête à étendre sa pénétration sur les marchés internationaux.

