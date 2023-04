upGrad integra suas divisões de Estudo no Exterior para turbinar o fornecimento global de talentos da Índia

~ A integração ajudará a marca a capitalizar seus pontos fortes e a se tornar a maior empresa combinada de estudo no exterior e em programas de estudo na Ásia com uma forte abordagem de aprendizado para o emprego para atender a demanda global ~

MUMBAI, Índia, 12 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A upGrad, a maior empresa integrada de capacitação de carreiras e desenvolvimento de mão de obra da Ásia integra seu portfólio diversificado de estudos no exterior com uma ampla gama de cursos combinados e on-line para se tornar líder de mercado. "Desde programas de qualificação prontos para o mercado até a garantia da última etapa da conexão com recrutadores globais, desenvolvemos um espectro único para promover as necessidades de aprendizado e colocação para todas as pessoas que busquem desenvolver uma carreira internacional", disse Mayank Kumar, cofundador e MD da upGrad.

(L-R) Phalgun Kompalli Co-founder, Mayank Kumar Co-founder & MD, and Ronnie Screwvala, Chairperson & Co-founder, upGrad

Relatórios mostraram que a marca expandiu sua presença para mais de 20 países com mais de mil universidades parceiras e 40 mil agentes de recrutamento e continuará a adicionar mais mercados de destino ao seu portfólio.

O segmento também cresceu mais de 100% durante o ano fiscal de 2023 devido a uma forte intenção relacionada à educação no exterior, que sofreu um contratempo nos últimos dois anos; espera-se que o segmento ultrapasse o crore de 500 INR de receita bruta anual no ano fiscal de 2023 e seja rentável. O segmento de Estudo no Exterior corresponderá a cerca de 20% da receita do grupo para o ano.

"A upGrad combinará sua habilidade de alcançar alunos nas regiões metropolitanas e não metropolitanas das cidades por meio da sua rede de agentes e extensa rede de universidades que foi adicionada via arranjos orgânicos e inorgânicos para também se tornar a maior empresa na área de estudos no exterior. Também estamos trabalhando com parceiros internacionais de recrutamento com uma base em Londres para desenvolver um modelo completo de aprendizado para o emprego que conecte nossos alunos aos empregos. A demanda por profissionais e talentos qualificados indianos em toda o cenário global está em trajetória ascendente e a educação e as competências certas podem impulsionar ainda mais a estatura da Índia como potência no ecossistema mais amplo de talentos," concluiu Kumar.

Sobre a upGrad

Fundada em 2015, a upGrad é a maior empresa integrada de aprendizagem, qualificação, desenvolvimento de mão de obra e colocação em empresas da Ásia. As ofertas abrangem desde programas on-line e híbridos até programas de trajetória e estudo no exterior até certificação e bootcamps e programas de graduação, mestrado e doutorado para profissionais. A upGrad também oferece a maioria desses programas a clientes empresariais por meio de sua divisão B2B, juntamente com serviços de recrutamento e pessoal. Até o momento, a upGrad alcançou mais de sete milhões de alunos em mais de 100 países. A empresa possui uma sólida rede de mais de 300 universidades parceiras globais diretas, uma ampla linha de mais de 2.500 conexões, mais de 20 mil parceiros de recrutamento e um ramo empresarial robusto com uma clientela de três mil parceiros corporativos em todo o mundo.

