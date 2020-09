upGrad nomme Saranjit Sangar au poste de PDG - Royaume-Uni, Europe et Moyen-Orient

- En tant que première PDG internationale nommée, Saranjit sera à l'origine de l'objectif d'un milliard de dollars US de recettes sur ces marchés dans les 4 à 5 prochaines années

MUMBAI, Inde, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ -- upGrad, la plus grande entreprise indienne d'enseignement supérieur en ligne, dans un effort pour renforcer sa pénétration sur les marchés internationaux, a annoncé la nomination de Saranjit Sangar au poste de PDG - Royaume-Uni, Europe et Moyen-Orient.

Saranjit est une dirigeante expérimentée, avec une carrière internationale diversifiée dans le commerce électronique (Amazon, Royaume-Uni), la logistique du dernier kilomètre (Amazon, Royaume-Uni, et Honestbee, Singapour), les 'cloud kitchens' (Grab, Singapour) et les produits de grande consommation (Godrej, Inde). Depuis plus de dix ans, elle a réussi à créer et à développer des entreprises, à faire croître des équipes et à créer de la valeur pour ses clients et ses partenaires. Dans son dernier rôle de directrice - Grab Ventures and New Businesses chez Grab, le premier leader décacorn d'Asie du Sud-Est dans le domaine des services de VTC (véhicules de transport avec chauffeur), des livraisons à la demande et des paiements -, elle a joué un rôle essentiel dans la construction des cuisines en nuage de Grab en Thaïlande et à Singapour, tout en définissant les objectifs du pays, en mettant en place la structure de l'organisation et en s'appropriant l'ensemble du compte de résultats.

En accueillant la nouvelle dirigeante à la tête de son entreprise au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient, Ronnie Screwvala, cofondateur et président d'upGrad, a déclaré : "L'expansion internationale d'upGrad est une stratégie à plusieurs volets. Alors que l'année dernière, nous avons constaté que nos programmes existants bénéficiaient d'un bon accueil de la part de l'importante diaspora sud-asiatique (40 millions de personnes), nous nous concentrons maintenant sur l'exploitation de notre plateforme technologique mondiale, de notre solide modèle filaire d'apprentissage approfondi et de conseil à haut débit dans le monde numérique pour reproduire notre succès sur ces marchés très vastes et intéressants. Notre objectif a toujours été d'être une entreprise internationale forte dans le domaine des technologies de l'information et de la communication, et c'est un pas de plus vers la réalisation de cet objectif. Je souhaite la bienvenue à Saranjit, dont la passion pour la technologie et la création d'une entreprise de consommation trouve écho dans la vision d'upGrad, qui vise à toucher un milliard de professionnels actifs grâce à l'apprentissage tout au long de la vie."

À propos de son nouveau rôle, Saranjit Sangar a déclaré: "D'après mon expérience personnelle, j'ai énormément apprécié et bénéficié de mon éducation, des conseils de mes mentors et de leurs avis sur l'apprentissage continu et l'amélioration personnelle. Mais je comprends aussi que ces ressources inestimables ne sont pas largement accessibles à tous. Je veux contribuer à créer des conditions équitables pour les jeunes et les professionnels en herbe en démocratisant l'éducation et en mettant ces ressources à leur disposition, afin de les aider à faire les bons choix tout au long de leur carrière. Chez upGrad, nous allons désormais proposer à l'échelle internationale a) des programmes pertinents pour les préparer à l'avenir de la main-d'œuvre ; b) une expérience d'apprentissage immersive avec des simulations de travail réel ; c) des mentors et des conseillers spécialisés dans l'industrie ; d) des services de carrière - correspondant aux compétences de nos étudiants et les aidant à obtenir des résultats significatifs. Et je suis ravie de me lancer dans cette mission avec upGrad."

Saranjit exercera son nouveau rôle à partir du 1er octobre 2020 et sera basée à Londres, au Royaume-Uni.

"Conformément à notre programme de croissance visant à faire de upGrad le leader mondial dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie, nous créons nos filiales sur les marchés internationaux. Nous allons bientôt annoncer la nomination de notre PDG - APAC", a conclu Ronnie Screwvala.

A propos de upGrad

upGrad est la plus grande entreprise indienne d'enseignement supérieur en ligne, qui a touché près de 9 lakh individus dans le monde. upGrad est classée n°1 dans la liste #LinkedInTopStartups India 2020. C'est la troisième fois de suite que upGrad figure dans la liste #LinkedInTopStartup.

