UPL Ltd devient supporter régional de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

MUMBAI, Inde, 27 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La FIFA est heureuse d'annoncer qu' UPL Ltd , un des leaders mondiaux de l'agriculture durable, est devenu supporter régional de la Coupe du monde de la FIFA, Qatar 2022™ pour le marché sud-américain.

UPL Ltd est un fournisseur mondial de produits et de solutions agricoles durables et l'une des cinq entreprises majeures de solutions agricoles dans le monde. Sa mission est de « réinventer la durabilité » et dans le cadre de ses activités inhérentes à la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, celle-ci compte investir dans des pratiques agricoles durables et développer des projets de réduction des émissions de carbone en Amérique du Sud.

Son portefeuille se compose de solutions biologiques et traditionnelles de protection des cultures, avec plus de 13 600 produits enregistrés. Elle est présente dans plus de 130 pays et touche plus de 90 % du panier alimentaire mondial. Grâce à ce réseau, UPL Ltd vise à mener des programmes de sensibilisation communautaire et à mieux faire connaître les pratiques agricoles améliorées, telles que la technologie de captage du carbone, par le biais de campagnes marketing et de placements publicitaires dans les médias en Amérique du Sud, en tant que supporter régional pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le protocole d'accord d'UPL Ltd avec la Fondation de la FIFA, signé en août 2020, visant à travailler ensemble pour utiliser le football comme plateforme de sensibilisation à plusieurs enjeux sociaux et environnementaux clés, notamment l'impact positif que le développement durable, la protection de l'environnement, l'éducation des jeunes et un mode de vie sain et actif peuvent avoir sur la société.

S'exprimant au sujet de l'annonce d'UPL Ltd en tant que supporter régional sur le marché sud-américain pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, la secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir UPL Ltd comme supporter régional sur l'important marché sud-américain pour la prochaine Coupe du Monde de la FIFA au Qatar. UPL Ltd est une marque majeure dans son secteur à l'international, et comme la FIFA, croit en l'importance de la durabilité, du développement et de l'éducation. L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur le protocole d'accord signé par la Fondation FIFA et UPL Ltd en 2020. Nous nous réjouissons à la perspective de travailler en étroite collaboration avec UPL Ltd pour utiliser le football comme moyen de mieux faire connaître les pratiques agricoles durables et les technologies émergentes qui nous sont bénéfiques à tous. »

Commentant la collaboration, Jai Shroff, PDG d'UPL Global, a déclaré : « Nous sommes absolument ravis qu'UPL s'associe à la FIFA. Le football est un langage universel, et apprécié dans le monde entier, et si nous pouvons l'utiliser pour améliorer la compréhension des systèmes alimentaires, leur fonctionnement et les raisons pour lesquelles le monde a besoin d'eux pour être durable, alors c'est gagnant-gagnant pour la population mondiale et la planète. Cette collaboration constitue une équipe de rêve dont le but est de réinventer la durabilité et de transformer les systèmes alimentaires durables. »

La Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au sein des huit stades du Qatar.

Pour suivre l'actualité de la compétition, rendez-vous sur FIFA.com/WorldCup .

