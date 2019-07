Upliftv Presenta en Julio Historias Cristianas de Redención y Generosidad

WEST PALM BEACH, Florida, 5 de julio de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Olympusat Inc., anuncia los estrenos del mes de Julio en Upliftv, el canal de televisión dedicado a mostrar películas, series y documentales con mensajes cristiano, así como una variedad de ministerios, el cual tiene previsto presentar una selección de títulos cinematográficos dentro del bloque Cinemas Saturdays, un espacio semanal presentado por Parables, el servicio de video en internet dedicado a inspirar y motivar a la audiencia a través de temas con valiosa experiencia religiosa.

Cinema Saturday se emite en Upliftv todos los sábados a las 7PM EDT y para el mes de Julio tiene los siguientes estrenos:

The Accidental Missionary

07/06 – 7:00p.m. EDT

The Accidental Missionary [El Misionero por Accidente] relata la experiencia vivida por DJ Miller, quien acostumbrado a las comodidades que le brinda su estatus de celebridad en Hollywood se ve repentinamente envuelto en una vivencia completamente diferente en una aldea en Africa, en donde tiene que enfrentar un ambiente opuesto al que ha estado habituado, hecho que lo lleva a ver un lado diferente de la vida que no se había planteado antes. El misionero por accidente es una conmovedora comedia romántica dirigida por Chip Rossetti y protagonizada por Seth Adair, Jilanne Klaus, Ed Caylor, Markus Porter y Jason London.

Hansie: A true story

07/13 – 7:00 p.m. EDT

Hansie: A true story [Hansie: Una historia verdadera] muestra la transformación de la vida del famoso jugador de cricket Hansie Cronje, quien de estar en la cumbre de la fama se ve repentinamente sin nada y sin el apoyo de su público debido a hechos a los cuales estuvo vinculado. La experiencia muestra como Hansie en sus horas más oscuras pudo encontrar el amor incondicional de su esposa, quien brilló como un rayo de esperanza. La travesía de Hansie confirma que se pueden superar las dificultades de la vida con gracia y dignidad. Hansie está dirigida por Regardt van den Bergh, y protagonizada por Frank Rautenbach y Sarah Thompson.

A Different Kind of Church

07/20 – 7:00 p.m. EDT

Vito Bitetto ayuda a personas adictas, damnificados, ex presidiarios, y otros en A Different Kind of Church [Una iglesia distinta], un documental que explora la experiencia de aquellos que han conseguido apoyo en el fundador del Ministerio del Buen Samaritano en Florida. Entrevistas realizadas en los hogares de hombres y mujeres rescatados por Vito exponen testimonios dramáticamente sinceros y convincentes de individuos que alguna vez estuvieron en las tinieblas, pero ahora viven en la luz. A Different Kind of Church está dirigida por Frank Panico, con Vito Bitetto, Chris Dobeck y Kayla Gundolf en papeles de reparto.

The Lazarus Phenomenon

07/27 – 7:00 p.m. EDT

¿Qué pasa exactamente al morir? ¿El alma sigue viviendo? ¿Qué hay más allá? The Lazarus Phenomenon [El fenómeno de Lázaro] es una película que reflexiona acerca del misterio sobre la vida después de la muerte. Es un fascinante drama de la vida real que examina las experiencias de aquellos que han estado cercanos a la muerte a través de explicaciones religiosas y científicas. La película está filmada en diversos territorios, entre los que se incluyen la isla Mauricio en el océano Índico. The Lazarus Phenomenon está dirigida por Regardt van den Bergh, con la actuación de Ron Bailey y Joshua Lindberg.

Parables es un servicio de contenido de programación cristiana a la carta que ofrece -en cualquier lugar y en todos los dispositivos- entretenimiento que inspira e invita a la reflexión. Upliftv presenta películas, series y documentales con mensajes de fe, así como una variedad de ministerios.

Upliftv está disponible en DIRECTV, Buckeye Broadband, Consolidated Communications, Frontier Communications y Hotwire Communications.

Para mayor Información sobre Parables y Upliftv visite: parables.tv / upliftv.com

Contacto de Prensa:

Jesús Piñango

Director Sénior de Noticias

561-249-5228

jesus@olympusat.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/581523/New_Olympus_Logo.jpg

FUENTE Olympusat, Inc.

Related Links

http://www.olympusat.com



SOURCE Olympusat, Inc.