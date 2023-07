UPPAbaby s'associe à Leslie Osborne, ancienne joueuse de football professionnelle, pour une campagne de marque

« 'My Hope » met en lumière le nouvel aspect de la vie d'une mère de famille

ROCKLAND, Maine, 26 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Fondée sur la mission « Parenthood, Understood™ », la dernière campagne de marque d'UPPAbaby, « My Hope », met en scène Leslie Osborne, une joueuse de football professionnelle à la retraite devenue une femme d'affaires prospère et une super maman de trois enfants qui partage ses espoirs et ses aspirations pour ses filles. Si Leslie a porté de nombreux titres, notamment celui de championne nationale universitaire, de vétéran de l'équipe nationale féminine de football des États-Unis et de joueuse de la Coupe du monde féminine, de présentatrice sportive, de cofondatrice de Hustle Beauty et de Bay FC, la nouvelle équipe de la National Women's Soccer League, celui qu'elle préfère est celui de « maman ». En conciliant sa vie avec le fait d'élever une famille, de posséder et de lancer des entreprises prospères et de rester activement impliquée dans la communauté du football, Leslie est l'incarnation des piliers fondamentaux d'UPPAbaby.

« Lorsque UPPAbaby m'a contactée pour partager mon histoire de mère, d'ancienne athlète professionnelle et de femme d'affaires, et sachant ce qu'ils représentaient en tant qu'entreprise, le partenariat était tout simplement logique », explique Leslie en parlant de sa collaboration avec la marque de produits de puériculture. « Lorsque j'ai eu ma première fille il y a près de sept ans, les produits UPPAbaby m'ont permis d'avoir le meilleur des deux mondes et de ne pas sacrifier un "travail" au détriment d'un autre. Ils ont créé des produits qui permettent aux parents de naviguer dans le nouveau monde de la parentalité, en particulier durant les premières années. »

UPPAbaby soutient toutes les « mamans footballeuses », qu'elles soient des mamans voyageuses, des mamans qui travaillent, des mamans au foyer, ou quelque part entre les deux. Si les enfants de Leslie veulent suivre ses traces en tant que joueurs de football professionnels ou s'ils ont d'autres rêves qu'ils apprennent à aimer, elle espère qu'ils trouveront quelque chose qui les rendra aussi heureux qu'ils la rendent heureuse - et elle, ainsi qu'UPPAbaby, les encouragera à chaque étape du chemin.

« Nous sommes ravis de continuer à soutenir Leslie et sa famille alors qu'elle se dirige vers l'Australie cet été pour poursuivre son rôle d'animatrice sportive. Leslie et de nombreuses femmes de la communauté du football sont des mamans qui prouvent qu'il est possible de réaliser ses rêves et d'élever une famille », a déclaré Joseph Alcantara, directeur mondial du marketing et de la communication d'UPPAbaby. « Vous n'êtes pas obligée d'abandonner votre carrière (quelle qu'elle soit !) si vous ne le souhaitez pas, et de nombreuses femmes ont retrouvé le chemin de leur passion, montrant qu'elles peuvent concilier parentalité et carrière, sur le terrain de football ou en dehors. Nous sommes ravis d'encourager Leslie et l'équipe américaine au cours du mois prochain. »

