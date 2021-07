UPS Healthcare annonce un accord avec Fresenius Medical Care, étendant ses services en Grande-Bretagne

LONDRES et BAD HOMBURG, Allemagne, 22 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Polar Speed, la filiale britannique d'UPS Healthcare, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord commercial de cinq ans avec Fresenius Medical Care, l'un des principaux fournisseurs indépendants de services néphrétiques, afin de fournir des solutions d'entreposage et de transport pour la livraison de traitements aux patients et aux clients au Royaume-Uni.

Grâce à cet accord, Polar Speed prendra en charge l'exploitation de l'installation de Fresenius Medical Care à Huthwaite, Nottinghamshire, au Royaume-Uni, ajoutant ainsi au réseau de dépôts conformes au règlement GDP de Polar Speed. Polar Speed gérera également le transport des traitements pour le compte de Fresenius Medical Care vers les hôpitaux, les cliniques et les domiciles des patients, la distribution étant facilitée à la fois par l'infrastructure de transport de Fresenius Medical Care et le réseau Polar Speed and UPS Healthcare, y compris les véhicules à température contrôlée.

Wes Wheeler, président d'UPS Healthcare, a déclaré : « UPS Healthcare est ravi de travailler avec Fresenius Medical Care en tant que partenaire de la chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni. UPS Healthcare dispose d'un plan complet pour garantir que nos investissements actuels et futurs dans des solutions innovantes fourniront la technologie et les services nécessaires pour répondre aux besoins évolutifs de Fresenius Medical Care et de ses patients. »

« Je suis heureux que Fresenius Medical Care ait choisi de travailler avec l'équipe de Polar Speed ici au Royaume-Uni et je voudrais souhaiter la bienvenue à nos collègues de Fresenius qui rejoignent Polar Speed lors de la transition de ces services », a déclaré Doaa Fathallah, vice-présidente senior de Polar Speed. « Il y avait un grand esprit de partenariat lors du développement des solutions locales britanniques, et nous sommes impatients de fournir un service de première classe pour les patients, les cliniques et les hôpitaux de Fresenius Medical Care. »

« L'une des priorités stratégiques permanentes de Fresenius Medical Care est de revoir et d'améliorer constamment nos opérations », a déclaré Tim Wheeldon, directeur général et responsable de Fresenius Medical Care Royaume-Uni et Irlande. « Notre vision est d'offrir un service de qualité supérieure et d'améliorer l'expérience du patient et du client. Je suis donc ravi d'annoncer ce partenariat avec Polar Speed et je n'ai aucun doute qu'ensemble, nous concrétiserons notre vision de l'excellence sur le plan opérationnel. »

A propos d'UPS Healthcare et de Polar Speed

UPS Healthcare dispose de 11 millions de m² d'espace de distribution de soins de santé conformes aux normes GMP et GDP dans 128 installations réparties dans 32 pays. Les services d'UPS Healthcare comprennent la gestion des stocks, l'emballage et l'expédition à température contrôlée, le stockage et l'exécution des dispositifs médicaux, les laboratoires et la logistique des essais cliniques. L'infrastructure mondiale d'UPS Healthcare, son tout nouveau service de visibilité UPS Premier, sa technologie de suivi et de traçabilité, et son système de qualité mondial sont bien adaptés pour répondre aux demandes logistiques complexes d'aujourd'hui pour les industries pharmaceutiques, les dispositifs médicaux et les laboratoires de diagnostic.

Polar Speed est une filiale à part entière d'UPS (NYSE: UPS) et fait partie de la division UPS Healthcare. Polar Speed opère dans un environnement de plus en plus complexe, où les fournisseurs de soins de santé et les entreprises des secteurs des sciences de la vie doivent améliorer et optimiser leur chaîne d'approvisionnement, maintenir la conformité réglementaire à tout moment et fournir une excellence clinique lors de la prestation de services aux patients à leur propre domicile. Au Royaume-Uni, Polar Speed fournit une solution unique pour les besoins de la chaîne d'approvisionnement clinique et pharmaceutique.

À propos de Fresenius Medical Care

Fresenius Medical Care est le premier fournisseur mondial de produits et de services pour les personnes atteintes de maladies rénales, dont environ 3,7 millions de patients dans le monde suivent régulièrement un traitement par dialyse. Grâce à son réseau de 4 110 centres de dialyse, Fresenius Medical Care fournit des traitements de dialyse à 344 476 patients dans le monde entier. Fresenius Medical Care est également le principal fournisseur de produits de dialyse tels que les machines de dialyse ou les dialyseurs. En plus de son activité principale, le Continuum de soins rénaux, la société se concentre sur l'expansion dans des domaines complémentaires et dans le domaine des soins intensifs.

Fresenius Medical Care UK s'occupe des patients rénaux du NHS au Royaume-Uni depuis plus de 20 ans. Il s'agit du principal fournisseur indépendant de services néphrétiques, qui travaille en partenariat avec le NHS et effectue des traitements de dialyse pour près de 4 000 patients, dans plus de 50 cliniques à travers le Royaume-Uni. Fresenius Medical Care fournit également des produits de dialyse et des produits pharmaceutiques rénaux à plus de 10 000 foyers de patients à travers le Royaume-Uni et soutient le NHS avec des fournitures et des équipements ACUTE.

SOURCE Polar Speed, A UPS Company