Upskill présente à l'AWE Europe des approches multi-dispositifs et de réalité augmentée améliorées

WASHINGTON, 18 octobre 2018 /PRNewswire/ -- Upskill , un leader des logiciels de réalité augmentée (RA) en entreprise, a annoncé aujourd'hui à l'Augmented World Expo (AWE) Europe l'extension de son programme d'accès anticipé à Skylight pour Microsoft HoloLens aux clients mondiaux. En outre, Upskill a annoncé l'extension du support de dispositif et de la disponibilité de sa dernière version de Skylight pour Android et iOS. Ces améliorations permettent aux utilisateurs de tirer parti de la plateforme logicielle Skylight AR sur de multiples approches et dispositifs – de la réalité assistée sur des lunettes intelligentes, à la réalité mixte sur HoloLens, en passant par l'assistance à distance sur des dispositifs mobiles.

Le programme mondial d'accès anticipé à Skylight pour HoloLens, auparavant disponible uniquement aux États-Unis, étend l'approche et les possibilités de la réalité mixte aux clients actuels et futurs d'Upskill en Europe et ailleurs. Les clients peuvent désormais profiter de la plateforme Skylight pour traiter les cas d'utilisation de RA nécessitant des interactions numériques plus immersives. Assurant aux utilisateurs la possibilité d'intégrer du contenu spatial, des interactions multifenêtres, d'interagir avec ce qui les entoure et de disposer de contrôles d'interface utilisateur naturels, Skylight pour HoloLens est idéal pour les employés de terrain effectuant des tâches complexes de fabrication, de maintenance et de réparation, mais aussi pour la formation pratique.

Microsoft HoloLens s'ajoute à la liste des dispositifs pris en charge par Skylight annoncée cette année, qui comprend le RealWear HMT-1 et HMT-1Z1, ainsi qu'Epson Moverio BT-350 ANSI Edition. Upskill a également lancé le dernier Skylight pour Android dans l'app store Android. Skylight pour iOS sera disponible dans Apple Store d'ici quelques semaines.

« Comme l'écosystème matériel de RA gagne en maturité, les entreprises disposent de plus en plus d'options pour adapter les approches à leur main-d'œuvre – certaines nécessitant une interaction numérique plus immersive que d'autres », a déclaré Brian Ballard, le PDG et cofondateur d'Upskill. « En étendant Skylight à l'ensemble de la gamme de dispositifs – dispositifs portatifs, lunettes intelligentes de réalité assistée et casques de réalité mixte – nous aidons nos clients à pérenniser leurs investissements, en les connectant à un riche contenu de RA, grâce à des dispositifs qui satisfont leurs exigences professionnelles, à l'échelle appropriée et sur demande. »

Pour en savoir plus sur la façon dont vous pouvez bénéficier du programme mondial d'accès anticipé à Skylight pour HoloLens, veuillez envoyer un courriel à info@upskill.io .

À propos d'Upskill

Upskill est le leader du marché des logiciels d'entreprise pour les dispositifs de réalité augmentée et les approches relatives aux milieux industriels. Fort de la confiance de certaines des sociétés les plus connues au monde, dont Boeing et Accenture – tous deux investisseurs –, sa plateforme industrielle Skylight renforce les capacités des employés sur le terrain pour améliorer de façon quantifiable et immédiate les activités commerciales, de l'usine à l'entrepôt, en passant par le chantier. Pour en savoir plus, rendez-vous sur upskill.io .

