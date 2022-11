Urandir de Oliveira recebe homenagem em pré-estreia de documentário sobre Fuzileiros Navais do Brasil

RIO DE JANEIRO, 21 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Cerca de mil e quinhentos convidados participaram da pré-estreia do documentário 'Na Vanguarda – A história do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil', nesta quarta-feira (16), às 18h, na Escola Naval, no Rio de Janeiro (RJ). Antes da exibição, oficiais da Marinha do Brasil que contribuíram para o desenvolvimento da obra audiovisual foram homenageados pela empresa produtora, assim como o CEO do Ecossistema Dakila, Urandir Fernandes de Oliveira, que foi patrocinador Master do documentário.

Pedro Fonseca Júnior e Urandir Fernandes de Oliveira (Crédito da foto: Sargento Tamara Barreto)

Dentre os convidados estavam ex-Ministros, antigos Comandantes da Marinha do Brasil e dos fuzileiros, Almirantes, oficiais, aspirantes, praças, diretores de empresas civis e militares, acadêmicos e políticos.

Segundo o Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais (CFN), Almirante de Esquadra (FN) Jorge Armando Nery Soares, este documentário tem uma importância muito grande para o CFN e para a Marinha do Brasil. "De uma forma muito tranquila, muito amena, ele passa toda a história dos fuzileiros navais, inclusive para nós mesmos porque muitos das nossas praças ainda não têm este conhecimento, e isso acaba alcançando seus familiares, seus amigos, e é uma forma da Marinha penetrar ainda mais na sociedade, então um trabalho como esse é espetacular para a gente", disse.

Além de demonstrar valores essenciais da Marinha do Brasil, como honra, competência, determinação e profissionalismo, o documentário revela as tropas em ação. "Somos uma tropa adestrada em situações muito próximas da realidade, com o uso intensivo de munição real", esclareceu o Comandante-Geral do CFN, destacando a importância da parceria com o Ecossistema Dakila. "É uma alegria saber que existem parceiros que permitem que se registre partes desconhecidas da nossa sociedade e momentos em que pessoas se doam de corpo e alma buscando o benefício da nossa pátria", completou.

Para o Vice-Almirante (FN) Renato Rangel Ferreira, o trabalho realizado foi de grande qualidade. "Fiquei muito impressionado com a qualidade do trabalho realizado, sobretudo com a abrangência do que foi mostrado durante o filme, especialmente a divulgação das nossas atividades junto à sociedade porque a Marinha tradicionalmente opera longe, no mar, e a sociedade pouco conhece das nossas atividades tradicionais", revelou.

Ao receber a placa de homenagem, Urandir Fernandes de Oliveira se disse muito satisfeito por ter contribuído para essa divulgação. "Este documentário é muito importante para mostrar ao Brasil e ao mundo como funcionam as Forças Armadas, para estimular o ingresso de jovens nas tropas e também para promover a troca de conhecimento, a inovação tecnológica, a transformação da sociedade, bem como mostrar os próximos passos do Brasil no cenário geopolítico", afirmou, lembrando que o Ecossistema Dakila visa promover o conhecimento, a cultura, a arte, entre outros segmentos.

Após a exibição do documentário, os convidados participaram de um coquetel onde puderam conhecer um pouco sobre algumas empresas do Ecossistema Dakila. Por meio de painéis, foi contada a história da Pantanal Trading, uma empresa especializada em exportação de pequenas e médias empresas, com sede em Dubai; a Kion Cosmetics, uma linha de cosméticos que utiliza a Argila Kimberlito do Brasil, originária do Mato Grosso do Sul; a 067 Vinhos que busca potencializar a visibilidade das pequenas vinícolas nacionais frente ao resto do mundo e o BDM Digital, um sistema de pagamento que valoriza.

Com a ideia de fomentar o espírito patriota, o COO do Ecossistema Dakila, Alan Fernandes de Oliveira, explicou que, em homenagem ao evento, a 067 Vinhos produziu um private label, em parceria com a Harmonie Schnaps, do Rio Grande do Sul. "Trata-se de uma cachaça extra premium, envelhecida por seis anos, denominada Almirante Tamandaré, em homenagem ao patrono da Marinha do Brasil. O feedback que tivemos de sua apreciação no evento foi um sucesso", ressaltou o COO.

O Ecossistema Dakila também patrocinou os documentários 'Joker – Escola de Pilotos de Caça' e 'Fumaça 70', que tratam sobre os valorosos integrantes da Força Aérea Brasileira (FAB), produzidos pela Hunter Press.

Sobre o documentário

Com duração de aproximadamente 45 minutos, o documentário Na Vanguarda, produzido pela empresa Ábatos, descreve a história do Corpo de Fuzileiros Navais, tropa de elite que confere a Marinha do Brasil a capacidade de, operando do mar, projetar em terra uma força constituída por tropas dotadas de meios sofisticados e treinadas para o pronto emprego.

Dividido em quatro partes, na primeira o Comandante-Geral do CFN apresenta a história da tropa anfíbia da Marinha, na segunda são mostradas ações de projeção do Poder Naval sobre terra e na terceira são expostas as tarefas, como operações de paz, ações cívico sociais e operações humanitárias. Na última parte é apresentado o ingresso e a preparação do cidadão brasileiro nas fileiras do CFN.

A estreia global será no dia 7 de março de 2023, aniversário de 215 anos do Corpo de Fuzileiros Navais, no YouTube e também no site www.dakila.com.br.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1952441/1.jpg

FONTE Ecossistema Dakila

SOURCE Ecossistema Dakila