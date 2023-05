URBAN HEALTH PLAN LANZA CAMPAÑA PARA PROMOVER LA IMPORTANCIA CONTINUA DE LAS VACUNAS DE REFUERZO PARA EL COVID AL FINALIZAR LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA

BRONX, Nueva York, 11 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, mientras el gobierno federal revierte oficialmente las restricciones pandémicas y pone fin a la emergencia de salud pública, Urban Health Plan lanza "I'm in My... Era" ("Estoy en Mi....Era"), una campaña multimedia diseñada para concientizar sobre la importancia de las vacunas y los refuerzos de vacunas contra el COVID, al tiempo que señala un nuevo día y esperanza para el mañana. A medida que la nación ingresa colectivamente a esta nueva fase de convivencia con el virus, que en el punto más grave de la emergencia devastó comunidades, el mensaje de la campaña es claro: Ten seguridad en el mañana, vacúnate y refuérzate HOY.

La FDA aprobó recientemente una dosis adicional de los refuerzos bivalentes actuales para personas mayores de 65 años, o inmunocomprometidos(as). "Los(as) mayores de 65 años, inmunocomprometidos(as) o que tienen alguna afección subyacente o crónica significativa, como diabetes o asma, tienen el mayor riesgo de resultados adversos por la infección por COVID", dijo el Dr. Viju Jacob, Director Médico/VP de Asuntos Médicos, quien dirigió la intervención contra el COVID en Urban Health Plan.

Continuó diciendo: "En la ciudad de Nueva York, las comunidades afroamericana e hispana junto con la demografía más joven son las poblaciones más rezagadas, especialmente cuando se trata de los refuerzos bivalentes. Aunque me alegra que ya no veamos las mismas tasas de infección en nuestras comunidades, es importante que entendamos que el COVID sigue siendo una amenaza para aquellos(as) cuyos sistemas inmunológicos no pueden combatir el virus o que no pueden recuperarse tan rápido. Por lo tanto, si queremos continuar con esta trayectoria positiva y reducir aún más las tasas de infección, todos deben continuar recibiendo sus refuerzos y, si no se han vacunado, háganlo ahora".

La campaña "Estoy en Mi…. Era", con mensajes en inglés y español, se creó en colaboración con FY Eye, una organización sin fines de lucro con sede en la ciudad de Nueva York que combina el arte y la publicidad para amplificar los problemas sociales y la información crítica de la comunidad. Los anuncios de servicio público aparecerán en paradas de autobús, pantallas digitales LinkNYC, espacios comunitarios sin fines de lucro en la Red PSA y una sólida campaña en las redes sociales dirigida al Bronx, Central Harlem y Corona, Queens, algunas de las comunidades más afectadas por la pandemia y donde muchos están todavía recuperándose.

"Estoy aliviada de que estemos dando este último paso hacia la normalidad", dijo Paloma Hernández, Presidenta y Directora Ejecutiva de Urban Health Plan. "Sin embargo, nunca podemos olvidar la devastación y el dolor que el COVID trajo a nuestras comunidades. Los(as) latinos(as) experimentaron la tasa de mortalidad por COVID más alta entre cualquier grupo racial o étnico dentro de la ciudad de Nueva York. Y, aunque las muertes y las hospitalizaciones ascendieron muchísimo, una vez que hubo una vacuna disponible, las tasas de vacunación entre los(as) residentes del Bronx variaron ampliamente y, en promedio, fueron mucho más bajas que las tasas de vacunación de toda la ciudad. Para mí y para todos(as) en Urban Health Plan, esto era inaceptable".

"Enviamos a nuestros equipos de alcance a la comunidad para impartir la educación que tanto necesitaban sobre la seguridad y la eficacia de la vacuna. Los resultados fueron increíbles. Pasamos de las tasas más bajas a algunas de las más altas, y es muy necesario que sigamos manteniendo a todos a salvo", dijo Hernández.

Para más información sobre las vacunas contra el COVID y los refuerzos bivalentes, visite: urbanhealthplan.org/covid-19.

Acerca de Urban Health Plan : Urban Health Plan (UHP), un sistema para la salud de centros comunitarios calificados a nivel federal con sedes en South Bronx, Central Harlem y Corona, Queens, viene sirviendo a la comunidad desde 1974. La organización tiene trece clínicas, doce centros de salud en escuelas, dos establecimientos para salud mental y diez centros administrativos y de programas. En 2022, UHP tuvo más de 82.000 pacientes y más de 395.000 visitas. UHP está acreditado por la Comisión Conjunta. Para obtener más información, visite www.urbanhealthplan.org

Acerca de F.Y. Eye : F.Y. Eye es una agencia de medios sin fines de lucro que revoluciona las comunicaciones de impacto social a través del poder de los medios, la comunidad y el arte. Desde el 2005, su trabajo ha aumentado el acceso equitativo a la información, los recursos y los servicios en la ciudad de Nueva York. A través de la investigación y el diseño estratégico, los programas de F.Y. Eye centran el trabajo sin fines de lucro en la plaza pública para fortalecer el bienestar de la comunidad y conectar a las poblaciones vulnerables con recursos comunitarios críticos. Visite: fyeye.org

