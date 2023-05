Urban Partners : une nouvelle plateforme d'investissement appelle l'industrie à changer radicalement son approche de l'investissement

Une nouvelle plateforme est créée pour réunir des verticaux d'investissement liés à l'immobilier, au capital de risque, au capital-investissement et au crédit afin de relever les défis sociaux, économiques et environnementaux des villes.

L'investisseur immobilier NREP, la société de capital-risque 2150, la plateforme établie de crédit Velo Capital et le nouvel investisseur en capital-investissement Luma Equity se réunissent au sein d'Urban Partners, un nouveau groupe axé sur les actions effectives qui représente 20 milliards d'euros d'actifs sous gestion.

L'approche intégrée axée sur le partenariat permet à Urban Partners de relever les défis complexes auxquels sont confrontées les villes.

Une réserve de capitaux constructifs est désormais disponible pour investir dans les actifs, les entreprises et les technologies qui accéléreront la décarbonisation et transformeront les quartiers urbains, en partenariat avec les villes.

COPENHAGUE, Danemark, 7 mai 2023 /PRNewswire/ -- Urban Partners, un groupe de verticaux d'investissement lancé aujourd'hui, a appelé les industries de l'immobilier et de l'investissement urbain à changer radicalement leur approche de l'investissement, ainsi que la façon dont elles mesurent les rendements, afin de reconnaître la complexité des écosystèmes urbains.

Lors du lancement de la nouvelle plateforme, Claus Mathisen, PDG d'Urban Partners, a déclaré : « Le lancement d'Urban Partners avance une nouvelle thèse d'investissement et représente un nouveau niveau d'ambition. Ce n'est qu'en adoptant une approche intégrée, rassemblant l'expertise de l'immobilier, du capital privé et du crédit, que nous pourrons relever les défis complexes de la décarbonisation, de l'abordabilité, de la santé, de la biodiversité, de l'efficacité urbaine et de l'infrastructure auxquels les villes sont confrontées. Personne ne peut résoudre ces défis seul. Nous exhortons nos pairs à suivre notre exemple. »

Les villes sont les premiers consommateurs des ressources de la planète, produisent la majorité des émissions mondiales et abritent la moitié de la population du monde entier. Toutefois, les intérêts des investisseurs sont rarement alignés sur ceux des dirigeants et des résidents des villes dans lesquelles ils investissent. Le capital de risque et le capital-investissement continuent d'être mal répartis et les secteurs responsables de plus de la moitié des émissions mondiales (bâtiments et industrie) n'attirent que 13 % des investissements. Urban Partners cherche à pallier cette situation en créant des partenariats de résolution de problèmes qui comblent le fossé entre les intérêts des investisseurs et ceux des villes.

Urban Partners est fondée sur le principe du partenariat. En regroupant différents types d'expertise et de capitaux. Urban Partners est à même de relever les défis complexes auxquels sont confrontées les villes. Le groupe examinera chaque facteur nécessaire à la décarbonisation et à la régénération de l'environnement urbain, au lieu de se concentrer sur l'immobilier ou les technologies climatiques de manière isolée.

Urban Partners réunit NREP (un des plus grands investisseurs immobiliers d'Europe), 2150 (une société de capital-risque axée sur les technologies durables), Luma Equity (un investisseur en capital-investissement qui soutient les entreprises développant des solutions durables) et Velo Capital (un fournisseur de financement aidant ses clients à accélérer leur transition durable).

Urban Partners, qui mesure les rendements parallèlement à l'impact, est la première réserve de capital constructif, avec 5 milliards d'euros prêts à être investis aujourd'hui.

Alors que NREP poursuit ses efforts visant à atteindre la carboneutralité d'ici 2028 et que l'IPCC souligne la nécessité de réduire les émissions de près de la moitié d'ici 2030, Urban Partners appelle les autres investisseurs urbains à reconnaître le besoin urgent d'adopter une nouvelle approche permettant d'accélérer la transition des villes vers la durabilité.

Claus Mathisen, PDG d'Urban Partners, a déclaré : « Pour atteindre la carboneutralité, il est essentiel que nous redistribuions en masse le capital vers les secteurs du bâtiment et de l'industrie, qui représentent plus de la moitié des émissions mondiales, bien qu'ils n'attirent que 13 % des investissements. Notre regroupement au sein d'Urban Partners nous donnera les meilleures chances de développer les entreprises et les solutions qui auront le plus grand impact sur les principaux défis de durabilité. »

Mikkel Bülow-Lehnsby, président d'Urban Partners, a affirmé : « Nous avons lancé Urban Partners pour combler le fossé entre les intérêts des populations, des villes et des capitaux. La discordance entre leurs intérêts a conduit à un développement inadéquat, parfois même nuisible, de l'écosystème urbain, qui s'est notamment traduit par l'étalement urbain, la ségrégation et l'augmentation constante des émissions de carbone. Nous voulons mener une nouvelle ère où les visions communes offrent des avantages partagés, et où notre poids financier et notre expertise urbaine favorisent la découverte de solutions au plus grand problème qui existe : rendre les villes habitables à long terme. »

À propos d'Urban Partners : Urban Partners est une plateforme de verticaux d'investissement alignés sur la vision et façonnés autour d'un objectif : résoudre les problèmes urbains. En réunissant l'expertise, les intervenants et le capital, son ambition est de produire un impact positif à long terme pour toutes les parties prenantes. Alimentée par la mission de stimuler le progrès des villes, Urban Partners a pour objectif d'aider à décarboniser l'environnement bâti et de (re)générer les quartiers urbains. La plateforme se concentre sur quatre verticaux d'investissement axés sur les facteurs ESG : l'investisseur immobilier européen NREP, la société de capital risque 2150, l'investisseur en capital-investissement Luma, et le service de crédit VeloCapital. Avec 20 milliards d'euros sous gestion, Urban Partners investit dans des actifs, des entreprises, des technologies et des solutions. Fondée en 2005, la plateforme gère aujourd'hui des investissements dans plus de 15 pays et emploie 700 personnes. Pour en savoir plus : www.urban.partners

À propos de NREP : Pionnier de l'immobilier, NREP investit avec un accent sur les facteurs ESG. Fort de son excellent bilan, NREP est reconnu pour sa capacité à réinventer l'environnement bâti et a mené, entre autres, des projets d'aménagement de quartier de grande envergure. NREP gère l'un des plus grands fonds immobiliers d'Europe et exploite une plateforme de plus de 8 millions de mètres carrés répartis dans huit pays. Avec l'objectif d'atteindre la carboneutralité d'ici 2028, l'engagement de l'entreprise en matière de carbone est l'un des plus progressistes de l'industrie.

À propos de 2150 : 2150 est une société de capital risque qui investit dans le remodelage durable de l'environnement urbain. 2150 soutient les entrepreneurs travaillant à l'avant-garde de la transition climatique et contribue à l'expansion des entreprises et des technologies ayant un impact équitable à long terme sur l'ensemble de la « pile urbaine », y compris la façon dont les villes sont construites, conçues et alimentées, ainsi que la manière dont les habitants vivent, travaillent et reçoivent des soins.

À propos de Velo Capital : Velo Capital offre des solutions de crédit immobilier flexibles, aidant ses clients à se concentrer sur les actifs durables. Comptant 10 ans d'expérience en crédit immobilier alternatif, Velo supervise trois fonds actifs avec près de 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion et se concentre sur les actifs immobiliers dans les principales villes d'Allemagne. Velo Capital lance actuellement de nouvelles stratégies de crédit en Europe du Nord, avec un accent particulier sur le financement vert.

À propos de Luma Equity : Luma Equity est un investisseur en capital-investissement créé pour soutenir les entreprises dont les solutions aident les villes à réduire les émissions de carbone de l'environnement urbain. L'entreprise met l'accent sur les matières et technologies innovantes et prêtes à être mises à l'échelle.

