Urkund ganha contrato nacional na Índia

ESTOCOLMO, 10 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A Urkund, empresa sueca de tecnologia com experiência em análise de texto alimentada por aprendizado de máquina, ganhou recentemente o contrato nacional para fornecer a todas as universidades da Índia softwares de prevenção de plágio. O governo indiano quer melhorar a qualidade da pesquisa nas instituições acadêmicas do país, impedindo a má conduta e o plágio nas pesquisas, e promovendo a originalidade e a inovação.

Falando ao Conselho Consultivo Central de Educação, Shri Ramesh Pokhriyal, ministro de Recursos Humanos da União, disse que "[o software] ajudará significativamente a melhorar a qualidade dos resultados da pesquisa, garantindo a originalidade das ideias e a publicação dos pesquisadores".

O parceiro local de longa data da Urkund, a eGalactic, foi fundamental no processo de licitação, conquistando o compromisso e a confiança do governo indiano. Com suas 1.045 instituições, o programa de apresentação foi de proporções sem precedentes, reunindo instituições de todas as regiões geográficas da Índia em 5 locais durante 2 semanas.

"Estamos incrivelmente orgulhosos de recebermos a responsabilidade de ajudar a melhorar a qualidade da educação na Índia, a maior democracia do mundo", comenta Andreas Ohlson, CEO da Urkund. "Além disso, a licitação em si é um grande sinal de responsabilidade governamental e vigilância sobre o desafio de combater o plágio. Devo dizer que foram apresentadas as melhores soluções com o que acredito serem os mais exigentes requisitos tecnológicos que já vi até agora".

A licitação foi iniciada pelo Ministério do Desenvolvimento de Recursos Humanos (MHRD na sigla em inglês), que confiou ao Centro de Rede de Informação e Bibliotecas (INFLIBNET), um Centro Interuniversitário da Comissão de Subvenções Universitárias (UGC), o processo de licitação e aquisição.

Sobre a Urkund

A Urkund apoia instituições acadêmicas, escolas secundárias e empresas em suas iniciativas de eficácia e qualidade institucional, oferecendo um sistema totalmente automatizado para verificar a originalidade do texto e impedir o plágio. O software está totalmente integrado a todos os principais sistemas de gerenciamento de aprendizado e utiliza aprendizado de máquina avançado para fornecer precisão nos testes. Com 20 anos na vanguarda da promoção da integridade acadêmica, a Urkund agora atende a mais de 5.000 instituições em quase 80 países no mundo. A Urkund é desenvolvida pela Prio Infocenter AB, uma empresa privada com sede em Estocolmo, Suécia. Visite www.urkund.com para saber mais.

