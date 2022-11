UROVO a présenté des produits à la pointe de l'industrie au salon GITEX GLOBAL 2022

SHENZHEN, Chine, 3 novembre 2022 /PRNewswire/ -- UROVO, le premier fournisseur mondial de solutions numériques pour l'industrie de l'IdO, a participé dernièrement au GITEX GLOBAL 2022. La société a présenté ses derniers produits AIDC et ses solutions numériques pour le secteur de la logistique et du commerce de détail. L'ordinateur portable DT50S, la tablette d'entreprise P8100P et le terminal de paiement i2000 ont attiré l'attention des participants à l'événement.

DT50S : Assistant indispensable de l'ère numérique

Le processeur octa-core 2,45 GHz intégré, à la pointe de l'industrie, porte la vitesse de calcul de l'appareil à un niveau supérieur. La puissante capacité multi-processus offre une expérience utilisateur sans effort tout en augmentant la productivité.

La technologie de réseau Wi-Fi 6 Ready crée un environnement de travail hautement sécurisé. La bande passante plus élevée permet une connexion de données mobiles sans limite et rapide avec une consommation d'énergie et une latence plus faibles.

Le système Android 11 haute performance intégré garantit un flux de travail ininterrompu et une sécurité fiable. UROVO continuera à mettre à niveau la configuration du logiciel vers des versions Android supérieures.

i2000 : Terminal MiniPOS intelligent

Ce terminal de paiement léger et portable est doté d'un processeur quadricœur intégré de 1,3 GHz. Il intègre diverses méthodes de paiement telles que les cartes à bande magnétique, les cartes à puce et sans contact, les paiements par code QR, etc.

i2000 offre de multiples options de communication telles que Bluetooth, 4G, 3G, 2G et WiFi qui garantissent une connectivité opérationnelle ininterrompue et une expérience de paiement fluide.

Un moteur de numérisation professionnel en option qui couvre les codes- barres 1D, 2D et 3mil haute résolution aidera les commerces de détail à simplifier leurs opérations et à augmenter leur productivité.

P8100P : Tablette industrielle puissante et robuste

Le processeur octa-core offre des performances informatiques puissantes et une vitesse permettant de réaliser des tâches exigeantes, même dans des scénarios de travail difficiles. En outre, l'étanchéité IP67 et la résistance aux chutes de 1,2 mètre en font une tablette industrielle idéale.

« Les produits UROVO offrent de multiples configurations et fonctions. Ils sont fantastiques. Ils sont de qualité supérieure. Ils sont robustes et résistants aux chutes. Une longue durée de conservation et une bonne durée de vie de la batterie sont essentielles pour les clients. Ce qui est plus important, c'est qu'ils sont largement adoptés par de nombreuses entreprises dans le monde entier. »

--------Sanjay, PDG de Cloudtexo

Lors de cet événement, UROVO a également dévoilé ses dernières solutions RFID, notamment le lecteur fixe FR1000, les lecteurs RFID portables DT50(U) et l'imprimante RFID D812RPLUS. Ils contribueront à transformer non seulement le commerce de détail et la fabrication, mais aussi l'avenir de la chaîne d'approvisionnement.

UROVO s'engage à fournir des produits de premier ordre, des technologies innovantes et d'excellents services destinés à accroître la productivité des entreprises, à optimiser les opérations et à responsabiliser les collaborateurs.

