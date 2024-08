Urovo dévoile l'ordinateur mobile d'entreprise de nouvelle génération DT66

SINGAPOUR, 21 août 2024 /PRNewswire/-- Urovo, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de l'industrie AIDC, est ravi d'annoncer le lancement de sa dernière innovation DT66, l'ordinateur mobile d'entreprise de nouvelle génération, conçu pour redéfinir les opérations commerciales dans diverses industries, en offrant une efficacité et des performances inégalées.

Principales caractéristiques de l'ordinateur mobile d'entreprise de nouvelle génération DT66

Une vue plus large et des opérations ergonomiques d'une seule main

Le DT66 est doté d'un écran de 6,5 pouces qui offre un large champ de vision tout en étant optimisé pour une utilisation confortable d'une seule main. Cette conception garantit une convivialité et une efficacité maximales pour les professionnels en déplacement.

Connectivité sans faille

Doté de capacités 5G et Wi-Fi 6E ultra-rapides, le DT66 assure une transmission rapide et stable des données. Les entreprises restent ainsi à la pointe de la connectivité, garantissant des performances ininterrompues dans tous les environnements.

Lecture NFC polyvalente

Le DT66 offre des capacités de lecture NFC polyvalentes, permettant aux utilisateurs de lire à la fois au dos et à l'intérieur de l'écran. Cette caractéristique améliore la flexibilité et l'efficacité opérationnelles.

Gestion intelligente de la batterie pilotée par l'IA

Certifié par SOTI Xsight, le DT66 permet des diagnostics de santé et prédit quand remplacer la batterie. Grâce au mécanisme d'apprentissage IA intégré, la batterie intelligente du DT66 peut optimiser le comportement de charge pour maintenir le meilleur équilibre entre les performances et la santé de la batterie, garantissant ainsi une durée de vie maximale de la batterie.

Moteur de balayage haute performance

Le DT66 est équipé d'un moteur de lecture professionnel conçu pour une lecture rapide et précise des codes-barres. Capable de lire les codes-barres 1D et 2D, il est un outil essentiel pour les entreprises qui ont besoin d'une capture de données rapide et précise.

Caméra IA avancée avec mesure du volume en 3D

Équipé d'une caméra iToF avancée, le DT66 calcule précisément les dimensions des colis en quelques secondes, ce qui améliore considérablement l'efficacité des opérations de logistique et d'entreposage.

Doté de performances puissantes, le DT66 est destiné à améliorer l'expérience de l'utilisateur et à transformer les opérations dans les secteurs de la vente au détail, des services sur le terrain, du transport et de la logistique.

À propos d'Urovo

UROVO Technology Co. est reconnu comme l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions d'applications mobiles pour divers secteurs d'activité. Fondée en 2006, Urovo se consacre à la conception, à la recherche, au développement, à la production et à la vente de terminaux de données intelligents, de terminaux de paiement intelligents et d'imprimantes spécialisées. Enracinée dans une technologie de base et axée sur des applications innovantes dans l'industrie, Urovo fournit des solutions numériques basées sur des terminaux intelligents pour les clients des secteurs de la logistique, de la vente au détail, de la finance, des soins médicaux, de la fabrication, du gouvernement, du transport et d'autres industries. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site en.urovo.com

Contact avec les médias : Helen Ha

Email : [email protected]