Urovo est reconnu comme partenaire Or d'Impinj dans la promotion des applications RFID

SINGAPOUR, 21 août 2024 /PRNewswire/ -- Urovo, chef de file mondial de l'identification automatique et de la saisie de données, est fier d'annoncer sa reconnaissance en tant que partenaire Or d'Impinj. Ce partenariat souligne la collaboration continue entre Urovo et Impinj, l'un des principaux fournisseurs de solutions RAIN RFID, et met en évidence leur engagement commun à promouvoir la technologie RFID.

La technologie de pointe RAIN RFID d'Impinj

Impinj est reconnu pour ses puces RAIN RFID haute performance, qui constituent la base de déploiements RFID réussis dans le monde entier. L'intégration par Urovo de la technologie d'Impinj garantit aux clients des solutions RAIN RFID de premier ordre, d'une précision et d'une fiabilité inégalées.

En tant que partenaire Or d'Impinj, Urovo renforce son engagement en faveur de l'excellence en matière de RFID. Urovo intègre les puces RAIN RFID d'Impinj à sa gamme de produits depuis des années, offrant constamment des performances et des innovations de premier ordre dans diverses applications.

« Félicitations à Urovo pour avoir atteint le niveau le plus élevé du réseau de partenaires d'Impinj », déclare Gaylene Meyer, vice-présidente d'Impinj chargée du marketing mondial et de la demande. « Cela témoigne de l'engagement d'Urovo à fournir des produits RAIN RFID innovants et de haute qualité. Nous avons apprécié notre travail avec Urovo et nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat solide. »

Le vaste portefeuille de produits RFID d'Urovo

Urovo a développé un vaste portefeuille de produits RFID, en s'appuyant sur la technologie de pointe d'Impinj pour offrir une valeur exceptionnelle. Ce portefeuille comprend des ordinateurs portables RFID, des pointeurs RFID portables, des lecteurs RFID fixes, et des imprimantes RFID.

Le lecteur portable Urovo DT50P, alimenté par la puce de lecture Impinj E710, offre une impressionnante portée de lecture RAIN RFID de 15 mètres et une vitesse élevée. Le pointeur RFID RFDT50 d'Urovo, également alimenté par la puce de lecture Impinj E710, peut lire jusqu'à 1 000 étiquettes par seconde avec une portée de 8 mètres, étendant ainsi les capacités du DT50, l'ordinateur mobile phare d'Urovo.

Les lecteurs RFID fixes tels que le FR1000 sont optimisés pour la lecture d'étiquettes en vrac dans les environnements d'entrepôt, offrant efficacité et précision dans la gestion des stocks. Par ailleurs, le FR2000 peut être intégré aux tablettes Urovo pour créer des solutions efficaces d'encaissement automatique RFID, améliorant ainsi le service à la clientèle dans les commerces de détail. L'imprimante RFID D81R d'Urovo prend en charge l'impression thermique directe et l'impression par transfert thermique, elle peut imprimer et encoder des étiquettes RFID avec un pas minimum de 15 mm et prend en charge l'impression d'étiquettes épaisses sur métal de moins de 1,3 mm, rationalisant ainsi le processus d'impression et d'encodage d'étiquettes RFID.

Collaborations et innovations futures

Le partenariat Urovo-Impinj a vocation à entraîner des avancées significatives dans la technologie RFID et ses applications et à accélérer l'adoption de RAIN RFID. Les deux entreprises s'engagent à explorer de nouvelles opportunités et à développer des solutions innovantes qui permettront d'améliorer l'efficacité des entreprises.

Nous sommes fiers d'être reconnus comme partenaire Or d'Impinj », déclare Andy Guo, président du conseil d'Urovo. « Cela nous permet non seulement d'améliorer notre offre de produits, mais aussi de renforcer notre engagement à fournir des solutions RFID de pointe à nos clients. »

À propos d'Urovo

UROVO est une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans les ordinateurs mobiles, les terminaux de données, les terminaux de paiement, les imprimantes et les solutions mobiles connexes, en particulier dans le domaine de la RFID (identification par radiofréquence). Bénéficiant de la confiance de nombreuses multinationales, Urovo est reconnu pour ses produits innovants destinés à divers secteurs, notamment la vente au détail, la logistique, les soins de santé et l'industrie manufacturière. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur en.urovo.com.

À propos d'Impinj

Impinj (NASDAQ : PI) aide les entreprises et les particuliers à analyser, optimiser et innover en connectant sans fil à l'internet des milliards d'objets de la vie quotidienne, tels que des vêtements, des pièces automobiles, des bagages et des colis. La plateforme Impinj utilise RAIN RFID pour fournir des données actualisées sur ces objets du quotidien aux applications commerciales et grand public, permettant ainsi un internet des objets aux possibilités illimitées. www.impinj.com

Impinj est une marque déposée d'Impinj, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Personne de contact : Helen

Email : [email protected]