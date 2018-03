Usain Bolt, Diego Maradona e José Mourinho se reúnem para a partida da amizade

"A Hublot realiza aquilo que era o sonho de todos! Com uma partida destas, a Hublot mexe com os sonhos de todo mundo. Ver os amigos da marca, estrelas e figuras lendárias correrem neste terreno, reunir personalidades que nunca jogaram juntas por ocasião de um encontro inédito, criar duas equipes, durante uma Partida da Amizade, é a realidade que está acima dos nossos sonhos! Esta é a prova de que o futebol é um elemento incrível de convergência!"

Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot

Baselworld I Hall 4 I 21 de março de 2018

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657378/Hublot_Ambassadors_1.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657381/Hublot_Group_2.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657380/Hublot_Usain_Bolt_3.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/657379/Hublot_Match_of_Friendship_4.jpg )



Faltando 85 dias para o pontapé inicial da primeira partida da Copa do Mundo da FIFA 2018™, a Hublot reuniu os amigos da marca em volta de uma bola. Uma partida para a Amizade. Duas equipes inéditas fizeram, de um encontro que todos os torcedores já sonharam, uma realidade. Seguindo seu lema "First, Unique, Different", a Hublot convidou Usain Bolt a disputar sua primeira partida de futebol. O ícone mundial do sprint, apaixonado por futebol, colocou suas pernas em ação para jogar na equipe de José Mourinho. Do outro lado do campo, Diego Maradona e sua equipe. Uma partida arbitrada por Nicola Rizzoli e seu relógio inteligente Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia™. Alguns momentos esportivos são eternos e a Hublot sabe realmente escrevê-los como ninguém!

O Hall 4 do Baselworld se transformou em um campo de futebol

Já que é para organizar um evento atípico, porque não escolher um local original? Depois dos jardins do Palais Royal em Paris, é na Meca da Relojoaria - ali mesmo onde a Hublot acaba de revelar seu relógio 100% Futebol, dedicado à Copa do Mundo da FIFA 2018[TM] - que o relojoeiro suíço deu a primeira apitada de uma partida única, diferente.

Equipe de Maradona

Tino Asprilla, Roberto Carlos, Hernan Crespo, Gianni Infantino, Christian Karembeu, Marco Materazzi, Gaizka Mendieta, Angelo Peruzzi e David Trezeguet.

Equipe de José Mourinho

Usain Bolt, Vitor Baía, Stéphane Chapuisat, Marcel Desailly, Damien Duff, Robbie Keane, Patrick Kluivert, Richard Orlinski e Alexei Smertin.

Mais uma vez, a Hublot é a rainha do futebol.

SOURCE Hublot