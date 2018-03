Usain Bolt, Diego Maradona e José Mourinho se reúnem para a partida da amizade

BASILEIA, Suíça, 21 de março de 2018 /PRNewswire/ --

A fusão de um símbolo mundial da corrida, do Deus do Futebol o do Special One durante uma Partida pela Amizade

Hublot Ambassadors - Diego Maradona, Usain Bolt, Jose Mourinho Michel Pont, Jose Mourinho, Diego Maradona, Ricardo Guadalupe, Usain Bolt, Alan Shearer Usain Bolt Group photo of both teams after the football match of friendship during Baselworld in Basel, Switzerland, on March 21, 2018. Hublot assembles Usain Bolt, Jamaican former sprinter, Diego Maradona, former Argentinian football player and Jose Mourinho, Portuguese football coach on the pitch.

"A Hublot realiza aquilo que era o sonho de todos! Com uma partida destas, a Hublot mexe com os sonhos de todo mundo. Ver os amigos da marca, estrelas e figuras lendárias correrem neste terreno, reunir personalidades que nunca jogaram juntas por ocasião de um encontro inédito, criar duas equipes, durante uma Partida da Amizade, é a realidade que está acima dos nossos sonhos! Esta é a prova de que o futebol é um elemento incrível de convergência!"

Ricardo Guadalupe, CEO da Hublot

Baselworld I Hall 4 I 21 de março de 2018

Faltando 85 dias para o pontapé inicial da primeira partida da Copa do Mundo da FIFA 2018™, a Hublot reuniu os amigos da marca em volta de uma bola. Uma partida para a Amizade. Duas equipes inéditas fizeram, de um encontro que todos os torcedores já sonharam, uma realidade. Seguindo seu lema "First, Unique, Different", a Hublot convidou Usain Bolt a disputar sua primeira partida de futebol. O ícone mundial do sprint, apaixonado por futebol, colocou suas pernas em ação para jogar na equipe de José Mourinho. Do outro lado do campo, Diego Maradona e sua equipe. Uma partida arbitrada por Nicola Rizzoli e seu relógio inteligente Big Bang Referee 2018 FIFA World Cup Russia™. Alguns momentos esportivos são eternos e a Hublot sabe realmente escrevê-los como ninguém!

O Hall 4 do Baselworld se transformou em um campo de futebol

Já que é para organizar um evento atípico, porque não escolher um local original? Depois dos jardins do Palais Royal em Paris, é na Meca da Relojoaria – ali mesmo onde a Hublot acaba de revelar seu relógio 100% Futebol, dedicado à Copa do Mundo da FIFA 2018TM – que o relojoeiro suíço deu a primeira apitada de uma partida única, diferente.

Equipe de Maradona

Tino Asprilla, Roberto Carlos, Hernan Crespo, Gianni Infantino, Christian Karembeu, Marco Materazzi, Gaizka Mendieta, Angelo Peruzzi e David Trezeguet.

Equipe de José Mourinho

Usain Bolt, Vitor Baía, Stéphane Chapuisat, Marcel Desailly, Damien Duff, Robbie Keane, Patrick Kluivert, Richard Orlinski e Alexei Smertin.

Mais uma vez, a Hublot é a rainha do futebol.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/657378/Hublot_Ambassadors_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/657381/Hublot_Group_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/657380/Hublot_Usain_Bolt_3.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/657379/Hublot_Match_of_Friendship_4.jpg

FONTE Hublot

SOURCE Hublot