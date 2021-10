Usain Bolt réalise une visite surprise aux jeunes du camp Pho3nix Futures

https://pho3nixfoundation.com/

), organisme sportif à but non lucratif, le camp a été animé par le triathlète Chris McCormack , quatre fois champion du monde, aux côtés de Sebastian Kulczyk , chef d'entreprise et fondateur de la Fondation Pho3nix. Les médaillés olympiques John Steffensen et Nicola Spirig , la double championne du monde d'escalade de vitesse Aleksandra Miroslaw et le champion du monde de snowboard freeride Emilien Badoux ont fait office de co-animateurs et de mentors aux côtés de chefs d'entreprise, dont le stratège exécutif Konrad Stanoch , le fondateur de l'agence de marketing sportif Sean O'Reilly et le gestionnaire de réputation Jakub Zajdel .

Une occasion sans précédent pour les jeunes athlètes d'accéder à des informations précieuses sur la réussite d'un athlète professionnel. Parmi les temps forts, citons la visite du Musée olympique, l'escalade sportive et un défi actif en équipe au City Game Lausanne. Les activités et les ateliers visaient à développer un état d'esprit axé sur la haute performance, notamment la capacité à travailler sous pression, l'orientation vers un objectif, une bonne attitude face à la victoire et la capacité à résoudre des problèmes. Le camp a également permis aux participants de se perfectionner grâce à des sessions de formation sur les médias traditionnels et les réseaux sociaux, le sponsoring, la lutte contre le dopage et la collaboration avec les fédérations sportives.

Bolt leur a offert de précieux conseils. « Vous devez apprendre de vos erreurs et être toujours ouvert à la critique. C'est ainsi que l'on apprend. Observez les grands ; vous allez parfois échouer, mais vous devez en tirer des leçons pour vous améliorer, vous rendre plus fort. »

Les athlètes sont rentrés chez eux avec de nouveaux objectifs. Tereza Babicka, détentrice du record national des moins de 16 ans sur 200 mètres haies, prévoit d'étudier l'architecture tout en continuant à s'entraîner en athlétisme, rapporte sa mère Dana Jelenova. « Elle est revenue pleine d'énergie, de confiance en elle et d'un nouvel optimisme. C'est un grand défi, notamment de savoir comment lier le sport et les études. Ce camp lui a montré que si on veut vraiment quelque chose, il faut foncer. »

Le camp Pho3nix Future lance le programme Pho3nix Future qui vise à doter les jeunes athlètes des compétences, des connaissances et du développement personnel nécessaires pour s'épanouir dans une carrière sportive professionnelle et au-delà.

« Ils représentent vraiment l'avenir ; il est crucial de leur rendre la pareille et d'investir en eux alors même qu'ils émergent comme les prochains leaders de leur génération et construisent leur propre héritage », a déclaré Kulczyk. « Ce camp ne représente qu'une partie de l'objectif de la Fondation Pho3nix qui est de promouvoir et de soutenir le sport à tous les niveaux et d'inspirer les générations à s'élever à leur potentiel et à poursuivre leurs rêves. »

Vidéo : https://bit.ly/Pho3nixFutureCamp

-Fin-

Contact

[email protected]

Liens vers les images jointes :

Lien : http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402397

Légende : Usain Bolt

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1638418/DSC6453_copy__1.jpg

SOURCE Pho3nix Group