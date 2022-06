USDA solicita ayuda de la población para proteger los cítricos en el Valle Bajo del Río Grande

WASHINGTON, 13 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (U.S. Department of Agriculture, USDA) necesita su ayuda para proteger los cítricos de Texas de las plagas y enfermedades invasivas de los cítricos que actualmente amenazan los medios de subsistencia y la producción agrícola en el Valle del Río Grande.