USEC, la société privée de financement du commerce, lance une offre de placement privé limité pour étendre les opérations de commerce

GENÈVE, Suisse, 25 août 2020 /PRNewswire/ -- United Securities Equity Corp (USEC), une société de placement internationale basée à Genève, a récemment lancé une nouvelle offre de placement privé limité pour renforcer davantage son portefeuille de placement et stimuler l'activité commerciale à la lumière du ralentissement généralisé dû à la pandémie de coronavirus. USEC propose une gamme spécialisée de solutions de financement du commerce aux entreprises du monde entier. Cette offre rapproche USEC de son objectif de développer ses opérations de financement du commerce, s'élevant potentiellement à 850 millions d'USD.

Avec l'appui et les conseils de la CCI (Chambre de commerce internationale), USEC se positionne comme un canal unique de financement du commerce et des perspectives de placement des entreprises en cette période d'incertitude économique. La CCI souhaite atténuer efficacement certaines des principales perturbations causées par la pandémie du nouveau coronavirus (COVID-19).

Dans son mémo du 6 avril 2020, la CCI « appelle les gouvernements et les banques centrales à lever immédiatement l'obligation légale de documentation papier, et à adopter la Loi type de la CNUDCI sur les documents transférables électroniques. » Le Secrétaire général de la CCI, John W.H. Denton AO, a en outre précisé que « le marché du financement du commerce est d'une importance systémique pour le fonctionnement de l'économie mondiale. »

À cette fin, USEC ne ménage aucun effort pour réaliser l'objectif de la CCI, en proposant ses services aux entreprises recherchant des financements non traditionnels en vue de contribuer à une reprise économique mondiale rapide. « Alors que l'économie mondiale se relève progressivement et s'ouvre de nouveau aux entreprises, les sociétés de commerce peuvent se heurter à des contraintes de financement et avoir besoin d'aide pour procéder à des transactions de façon efficace », a déclaré Edgar Burke, le Directeur des investissements d'USEC.

USEC a fait appel aux services du cabinet de conseil international Mainsail Capmarkets, qui agira en qualité de distributeur exclusif du placement privé.

United Securities Equity Corp (USEC) est une société de placement internationale basée à Genève, proposant aux entreprises du monde entier une gamme spécialisée de solutions de commerce et financières.

