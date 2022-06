Usina de Vendas supera 100 mil smartphones TCL ativados no Brasil

De acordo com o Painel Semanal GfK Brasil, na semana 16 sobre as vendas de smartphones com preço médio até R$ 500, o TCL L5 é classificado como um dos TOP 5 de aparelhos mais ativados. Já no filão de preços médios, entre R$ 500 e R$ 750, o TCL L10 Lite entra na lista dos TOP 10 e o TCL L7 está entre os TOP 15. A expectativa para os próximos meses é de sustentação deste crescimento, alcançando o dobro das ativações em relação ao ano passado.

Para atingir a marca de 100 mil smartphones TCL no Brasil, a Usina de Vendas precisou superar vários desafios da economia e do mercado no país. Para citar alguns dos mais relevantes: a deterioração econômica e do poder de compra dos brasileiros; pandemia e período de lockdown com o fechamento de lojas físicas, principalmente de clientes regionais de todos os portes; a falta de componentes no mercado global, que impactou a cadeia de abastecimento e preços; impactos da guerra na Ucrânia na economia global; além de aumentos da Selic, inflação e inadimplência.

Entre as medidas adotadas pela Usina de vendas para enfrentar esses entraves e ampliar a entregas de smartphones TCL estão esforços como a importação direta dos produtos,

a capilaridade de vendas com abertura de novos canais, atividades de comunicação em massa, cooperadas e de trade com redes de varejo.

Com criatividade na condução dos negócios e foco em ações que visam o desenvolvimento de seus colaboradores, a Usina de Vendas vem superando os obstáculos e até mesmo dobrou o número de colaboradores da empresa desde o início da pandemia.

"Conseguimos superar um grande desafio, que foi fazer esse time crescer junto com a Usina de Vendas e se desenvolver dentro dos valores e propósito da empresa, mantendo a alta performance, equilíbrio emocional e a motivação de cada um", lembra Ana Barbosa, sócia diretora de RH da Usina de Vendas. "O capital humano é o recurso mais poderoso de toda organização e deve ser destacado especialmente em períodos de crise", complementa a executiva.

Sobre a Usina de Vendas Distribuidora

A Usina de Vendas atua na distribuição de produtos de mobilidade (smartphones, celulares, tablets, informática, modems, wearables, acessórios) diretamente de fabricantes das principais marcas globais. A companhia desenvolve canais de vendas e aumenta a capilaridade buscando excelência de atendimento e significativa redução da cadeia de custos. Para isso a empresa, que tem sede em São Paulo, conta com centro de distribuição estrategicamente localizado no Espírito Santo. Sua atuação garante a presença dos produtos de seus clientes em redes de varejos nacionais e regionais nos segmentos de eletrodomésticos, magazines e móveis, assim como em e-commerce, supermercados, lojas de tecnologia, operadoras e MVNO's e mercado corporativo. Saiba mais em https://www.usinadevendas.com.br/

Informações para a imprensa sobre a Usina de Vendas Distribuidora:

Virgola Comunicação:

Rafael Perez – [email protected] (55 11) 97247-0328

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1837493/TCL_L5_Volcano_Black_Front.jpg

FONTE Usina de Vendas

SOURCE Usina de Vendas