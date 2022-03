Usina solar Sol del Desierto da Atlas Renewable Energy (244 MWp), no Chile, evitará emissões de CO2 equivalentes a 47 mil veículos por ano

A Sol del Desierto evitará a emissão de 368 mil toneladas de dióxido de carbono, o que equivale a retirar mais de 47 mil veículos de circulação por ano. O parque solar também se destaca por sua eficiência. O parque foi desenvolvido com tecnologia bifacial, que permite que a energia seja obtida das faces traseira e frontal de cada um de seus módulos solares.

Um projeto inovador em nível internacional

O gerente geral da empresa para o Chile, Alfredo Solar, explica que "Na Atlas Renewable Energy, desenvolvemos nossos projetos com um forte compromisso com o meio ambiente, com os arredores e com a inclusão. É por isso que a Sol del Desierto se destaca não apenas por sua contribuição para a energia limpa, mas também pelo cuidado com a natureza circundante, pela conservação de sítios arqueológicos e, acima de tudo, por ter colocado um foco especial na inclusão de mão de obra feminina em sua construção."

Assim, o desenvolvimento da usina promoveu programas de responsabilidade social e ambiental, destacando especialmente o trabalho da Atlas e de seus funcionários com a comunidade de Maria Elena, por meio de várias iniciativas com o objetivo de promover a diversidade, a inclusão e a participação local no projeto.

Um dos projetos mais excepcionais foi o programa "Somos parte da mesma energia", que forneceu treinamento técnico para a montagem de módulos solares e em eletricidade para 66 mulheres vizinhas do município para que elas pudessem optar por empregos na construção da usina, bem como por outros projetos que estão sendo construídos na área. Graças a esse programa, ao qual os prestadores de serviços contratados participaram, a construção da Sol del Desierto adicionou 135 mulheres em diferentes empregos operacionais e de supervisão, elevando a representação feminina na construção de um projeto solar do tradicional 2% para 15%.

Além disso, devido ao seu compromisso com o meio ambiente e respeito à natureza e às comunidades, a Atlas Renewable Energy desenvolveu uma série de iniciativas para proteger a cultura e o meio ambiente locais. Uma dessas iniciativas foi o plano de proteger uma série de estradas, trilhas e linhas ferroviárias históricas que estavam em uso durante boom do salitre no Chile. Além disso, foram coletados 42 objetos que testemunharam a vida diária daquela época e que estão sendo estudados em Santiago e, posteriormente, serão transferidos para o Museu de História Natural em Antofagasta. Também foi realizado um programa de resgate, realocação e monitoramento de lagartos que viviam perto da usina Sol del Desierto . Isso foi feito com o objetivo de proteger esses répteis antes da construção da usina.

Planos de investimentos no Chile

O Chile é um dos países onde se projeta um crescimento relevante do setor nos próximos anos, devido à política de descarbonização adotada pelo governo e à crescente demanda por fontes limpas e de baixo custo para abastecer os grandes consumidores privados, como o setor de mineração. A Atlas Renewable Energy aposta fortemente nesse mercado, com foco em tecnologias como energia eólica, solar e armazenamento.

Em apenas alguns anos, a Atlas desenvolveu projetos no Chile com foco claro no longo prazo, tanto com seus parceiros comerciais quanto no nível de fornecimento para clientes regulamentados. No país, a empresa soma um total de 441 MW e, na região, um total de 2.268 MW de projetos contratados no Chile, México, Brasil e Uruguai, que contribuem para a transformação energética da América Latina em direção a fontes mais limpas. A empresa espera continuar consolidando sua presença nos países nos quais já opera e expandir para outras regiões com projetos de energia inovadores e sustentáveis.

