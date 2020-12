Usine de biocarburants de 875 millions de dollars canadiens à Varennes, Québec : Enerkem a proposé un partenariat avec Shell, Suncor et Proman avec le leadership du gouvernement du Québec et l'appui du gouvernement canadien

Faits marquants

Conversion de plus de 200 000 tonnes de déchets non recyclables et de déchets de bois en une production annuelle de près de 125 millions de litres de biocarburants.

Contribution à la réduction des gaz à effet de serre (GES) équivalant au retrait de près de 50 000 véhicules de la route chaque année.

Construction de l'une des plus grandes installations de production d'hydrogène et d'oxygène renouvelables au monde avec un électrolyseur de 87 mégawatts tirant parti de l'électricité verte du Québec.

Création de plus de 500 emplois pendant la construction et d'une centaine d'emplois qualifiés directs et permanents pendant l'exploitation.

Des retombées économiques annuelles récurrentes de 85 millions de dollars pour le Québec.

Investissement de 60 millions de dollars depuis août 2019 pour développer le projet, préparer le site et obtenir les autorisations nécessaires.

VARENNES, Québec, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Enerkem,avec un groupe de partenaires stratégiques, dont l'investisseur majeurShell, ainsi que Suncor et Proman, et Hydro-Québec fournissant de l'hydrogène vert et de l'oxygène, et avec le soutien des gouvernements du Québec et du Canada, est fière d'annoncer le projet de construction d'une usine de biocarburants à Varennes, dans la région du Grand Montréal.

Recyclage Carbone Varennes (RCV) produira des biocarburants et des produits chimiques renouvelables réalisés à partir de matières résiduelles non recyclables ainsi que de déchets de bois. L'usine tirera parti de l'hydrogène vert et de l'oxygène produits par électrolyse, transformant ainsi la capacité hydroélectrique excédentaire du Québec en biocarburants à valeur ajoutée et en produits chimiques renouvelables. RCV sera un important créateur d'emplois locaux directs et indirects de qualité pendant sa construction et son exploitation.

Une vitrine exceptionnelle pour présenter l'expertise québécoise en matière de technologies vertes innovantes

L'usine sera un exemple du savoir-faire et du leadership québécois et canadien dans le développement et le déploiement de technologies propres innovantes. Grâce à sa technologie sans précédent, Enerkem a pu réunir des partenaires stratégiques de classe mondiale qui ont l'intention d'assumer un rôle de premier plan en matière d'investissement dans cette installation phare de l'économie verte.

Cette usine produira l'un des combustibles à plus faible intensité de carbone en détournant les déchets non recyclables ainsi que les déchets de bois des décharges, et grâce à l'accès à de l'électricité verte, ainsi qu'à de l'hydrogène vert et de l'oxygène.

Une technologie disruptive unique et propre développée par Enerkem

La technologie d'Enerkem permet le recyclage du carbone et de l'hydrogène contenus dans les déchets non recyclables et les déchets de bois actuellement mis en décharge et brûlés. Le procédé thermochimique exclusif d'Enerkem permet la conversion de ce carbone en biocarburants et en produits chimiques renouvelables, fabriqués à partir du méthanol, qui est le produit intermédiaire du projet. Ces produits permettent à la société de réduire la consommation des hydrocarbures traditionnels utilisés pour le transport et dans les produits de la vie quotidienne (peinture, liquide lave-glace, plastiques et produits chimiques de toutes sortes).

Un soutien tangible à l'économie circulaire

Le projet d'usine de Varennes s'inscrit dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030), la politique énergétique du Québec, et répond à la volonté du gouvernement de poursuivre le développement d'une économie circulaire moins dépendante des produits pétroliers fossiles (réduction de 40 % d'ici 2030). En plus d'offrir une seconde vie aux déchets, l'usine permettra d'accroître l'offre globale de carburants de remplacement et d'augmenter la production de biocarburants au Québec, renforçant ainsi son leadership en matière d'énergie renouvelable et d'innovation.

CITATIONS

« Nous sommes fiers de nous associer aux principaux acteurs internationaux de l'industrie énergétique et chimique, et de bénéficier du soutien de nos gouvernements fédéral et provincial et de la ville de Varennes. Ce fort soutien valide le caractère unique de notre technologie de gazéification pour permettre la production de gaz de synthèse circulaire. C'est une réalisation majeure pour Enerkem que de voir sa deuxième usine commerciale à grande échelle devenir une réalité, en présentant notre technologie disruptive unique propre qui transforme les déchets en biocarburants et en produits chimiques renouvelables. Nous avons beaucoup appris de notre premier projet pilote à Westbury, au Québec, et de notre première usine de démonstration commerciale à Edmonton, en Alberta. »

Dominique Boies, PDG et directeur financier, Enerkem

« Shell Canada se réjouit du partenariat proposé avec Enerkem, l'une des principales entreprises canadiennes de technologies propres, et nous considérons qu'il s'agit d'un pas en avant vers un avenir à émissions nettes nulles. En transformant les déchets non recyclables et les déchets de bois en combustibles à faible teneur en carbone, nous pouvons réduire l'empreinte carbone de l'énergie utilisée quotidiennement par les Canadiens. Nous sommes reconnaissants de la collaboration avec le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada et nos partenaires potentiels, et nous espérons développer d'autres projets avec Enerkem dans le futur. »

Michael Crothers, président de Shell Canada et président national

« Nous sommes ravis de poursuivre notre voyage avec Enerkem, un autre exemple de notre engagement permanent en faveur du développement durable. Au cours des dernières années, nous avons travaillé ensemble pour aider à la mise en place de l'usine d'Enerkem Alberta Biofuels et maintenant, en nous tournant vers Varennes, nous sommes enthousiastes à l'idée de faire progresser la production de biocarburants au niveau national et international. Suncor a une longue histoire dans la région de Montréal qui remonte à 1919 et ce type de technologie innovante nous aidera à jouer un rôle dans la future économie à faible émission de carbone pendant de nombreuses années encore. »

Martha Hall Findlay, directrice du développement durable, Suncor

« En tant que deuxième producteur mondial de méthanol, Proman est enthousiaste à l'idée de faire équipe avec des partenaires aussi éminents dans le cadre de ce projet de transformation des déchets en méthanol et en biocarburants. La poursuite de la mise en œuvre de la technologie unique de gazéification des déchets d'Enerkem constituera une étape importante pour permettre une plus grande disponibilité de bio-méthanol hautement durable, dans le cadre de la transition énergétique mondiale à faible teneur en carbone. Nous sommes reconnaissants envers Enerkem et les autres partenaires potentiels de nous avoir donné l'occasion de mettre la vaste expérience de l'industrie et l'expertise en marketing de Proman au service de ce projet phare d'économie circulaire, et nous tenons à remercier tout particulièrement les gouvernements du Québec et du Canada pour leur engagement dans ce projet novateur. »

David Cassidy, directeur général, Proman

Pour accéder au matériel visuel comprenant des photos, des rendus, des vues de drones et une fiche d'information sur RCV, veuillez cliquer ici.

À propos d'Enerkem

Enerkem a développé et commercialise une technologie disruptive produisant des biocarburants avancés et des produits chimiques renouvelables à partir de déchets non recyclables. Basée à Montréal, au Québec, Canada, Enerkem exploite une installation commerciale à grande échelle à Edmonton, Alberta, ainsi qu'un centre d'innovation à Québec. La technologie d'Enerkem est un excellent exemple de la manière dont une véritable économie circulaire peut être réalisée en diversifiant le bouquet énergétique et en rendant les produits de tous les jours plus écologiques tout en offrant une alternative intelligente et durable à la mise en décharge et à l'incinération. Pour plus d'informations, visitez enerkem.com, suivez-nous sur Twitter @Enerkem ou consultez nos pages LinkedIn ou Facebook.

À propos de Shell

Shell est présent au Canada depuis plus de 100 ans et emploie environ 3 500 personnes dans tout le pays. Notre activité consiste à fournir de l'énergie aux Canadiens et aux habitants du monde entier, et nous sommes l'une des rares entreprises pétrolières et gazières véritablement intégrées au Canada. Pour en savoir plus, consultez le site www.shell.ca.

À propos de Suncor

Suncor Energy est la première entreprise énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor comprennent le développement et la valorisation des sables bitumineux, la production pétrolière et gazière en mer, le raffinage du pétrole et la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. Membre du Dow Jones Sustainability Index, de FTSE4Good et de CDP, Suncor s'efforce de développer de manière responsable les ressources pétrolières tout en développant un portefeuille d'énergies renouvelables. Suncor est cotée à l'indice boursier Global Compact 100 des Nations Unies. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont cotées aux bourses de Toronto et de New York. Pour plus d'informations sur Suncor, visitez notre site Web à l'adresse suncor.com et suivez-nous sur Twitter @Suncor.

À propos de Proman

Proman est un groupe industriel intégré et un leader mondial dans le domaine des produits et services dérivés du gaz naturel. Basée en Suisse, avec des actifs aux États-Unis, en Trinidad et en Oman, et une expansion en cours au Mexique, Proman est le deuxième producteur mondial de méthanol et un important producteur d'ammoniac. L'entreprise s'est engagée à développer du méthanol et de l'ammoniac durables comme alternatives plus propres aux combustibles fossiles, offrant ainsi une voie pour réduire drastiquement les émissions dans la production d'électricité, le transport terrestre, la navigation et l'industrie. Grâce à une chaîne de valeur totalement intégrée et diversifiée, Proman possède également une vaste expérience dans l'exploitation d'usines pétrochimiques, la construction de centrales électriques et pétrochimiques, le marketing et la logistique des produits et la gestion de projets. Pour en savoir plus www.proman.org

