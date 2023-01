Uso da Biblioteca BIM avança entre profissionais envolvidos na construção civil

Metodologia desenvolvida pela Viapol disponibiliza centenas de arquivos para impermeabilização

SÃO PAULO, 18 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A transformação digital, por meio da "Modelagem da Informação da Construção" (em inglês, Building Information Modeling – BIM), é uma inovação tecnológica que movimentou a indústria de arquitetura, engenharia e construção no ano de 2022. Conhecido por conter informações precisas e fundamentais para todas as obras, a Biblioteca facilitou e fez com que processos internos fossem desenvolvidos com mais assertividade, o que é determinante para a compatibilização de projetos e consequentemente na redução do tempo de obra. A tecnologia na construção civil vem evoluindo a cada dia e é um diferencial importante na busca por eficiência, precisão e produtividade.

Na Biblioteca BIM desenvolvida pela Viapol - referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para construção civil, os profissionais contam com arquivos completos e de fácil entendimento e aplicação nos projetos. Para a Gerente Técnica da Viapol, Cirene Tofanetto, a ideia da Biblioteca BIM é viabilizar processos para o dia a dia de todos os profissionais envolvidos no segmento. "Nesses 10 meses de projeto, percebemos que a Biblioteca para impermeabilização tem facilitado a vida de muitos profissionais. Os relatos que temos é que os conteúdos ajudam nos processos internos, além de padronizar e facilitar a organização nas obras", disse. A Biblioteca surgiu para apoiar projetistas, clientes e parceiros que utilizam os produtos da Viapol.

Para o engenheiro civil da Imperproject, William de Araújo Thomaz, o uso da Biblioteca BIM da Viapol ajudou muito nos processos internos de impermeabilização da empresa. "Na área da construção civil, além dos engenheiros, e arquitetos, o setor de compras e suprimentos também se beneficia da plataforma no dia a dia. É fácil de baixar os arquivos, de usar e entender o conteúdo", afirma. A ferramenta ainda ajuda os profissionais de diferentes áreas da construção na compra de produtos corretos para cada etapa da obra. Segundo o engenheiro civil, o diferencial da ferramenta da Viapol é que os conteúdos são focados nas especificações dos produtos.

Thomaz também enfatiza que a biblioteca é completa e contém informações sobre as camadas que muitas vezes são esquecidas, sendo fundamentais no processo de impermeabilização. "A biblioteca BIM auxilia os profissionais a entenderem sobre as camadas e espessuras dos produtos em cada sistema de impermeabilização. Outro ponto é que, antes desse tipo de representação, as empresas de execução tinham dificuldades em saber quais áreas estavam contempladas no projeto 2D. Hoje, com a exportação do arquivo IFC, que contém a modelagem 3D e informações do modelo, fica mais fácil seguir com a execução de maneira assertiva", conta o engenheiro William.

A equipe de profissionais Viapol, responsável pelo desenvolvimento dos procedimentos, passa por treinamentos constantes para elaborar todo o material e manter tudo atualizado. "Por sermos uma empresa focada em qualidade técnica, sabemos que a implementação da metodologia BIM possibilita vantagens no canteiro de obras", avalia Talisa da Conceição, coordenadora de projetos da Viapol. A profissional acrescenta ainda que o sistema permite a identificação e a eliminação de conflitos, antes mesmo da construção o que diminui retrabalhos e desperdícios.

"O intuito dessa tecnologia é de virtualizar algumas operações das obras e torná-las mais assertivas, como por exemplo os projetos das construções e toda a parte de planejamento de custos e orçamentos necessários para a finalização de um projeto, finaliza Talisa.

Acesse aqui a Biblioteca BIM: https://www.viapolmais.com.br/bim/

Sobre a Viapol

A Viapol é referência nacional no desenvolvimento de soluções completas e eficazes para todas as necessidades da construção civil. A empresa é uma das maiores indústrias de soluções químicas para o setor na América Latina. Fundada em 1990, tem um portfólio com mais de mil itens direcionados a proteção, conservação e valorização de obras, além de suprir demandas da indústria de transformação. Os produtos são desenvolvidos para atender com eficiência a todas as etapas de um empreendimento, da fundação ao acabamento. Oferece soluções para edificações, obras de infraestrutura, saneamento básico, obras Industriais, aditivos para produção de concreto e argamassa, tratamento de superfícies, impermeabilização geral, pisos industriais, tratamentos de madeira e insumos industriais.

A Viapol tem sede instalada na cidade de Caçapava-SP, onde possui um parque fabril de 100 mil metros quadrados de área construída, considerado o maior do setor em toda a América Latina, além de uma filial na cidade de Candeias-BA, com produção e distribuição para as regiões Norte e Nordeste do país, um Centro de Distribuição em Jaboatão dos Guararapes-PE e um escritório técnico comercial em São Paulo (SP). São mais de 450 colaboradores e 200 representantes comerciais atuantes em todas as regiões do Brasil. Para saber mais acesse o site www.viapol.com.br .

FONTE Viapol

SOURCE Viapol