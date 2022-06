Uso de dados nas escolas ajuda a prever alunos com risco de perder o ano

A Brightspace, plataforma de aprendizagem da D2L, possui um sistema de análise de dados que tem sido uma ferramenta importantíssima para a tomada de decisão e planejamento de ações na área da Educação, sobretudo no novo cenário de ensino remoto. Com o acesso a dados atualizados e relatórios que são facilmente compartilháveis, ela permite identificar padrões de risco ou fraquezas acadêmicas para tomar medidas corretivas ou mesmo preditivas, projetando possíveis notas e desempenho dos alunos. Tudo isso de maneira rápida e descomplicada.

É possível fazer um mapeamento da jornada do aluno, acompanhando e identificando seus comportamentos, ansiedades e dificuldades e, assim, transformar informação em ação com base na análise de dados, de acordo com os critérios estabelecidos pela própria instituição. Além dessas, outras métricas podem ser analisadas, como o acesso a plataforma, acessos e tempo dedicado aos conteúdos, engajamento dos usuários aos recursos e o percentual de matrículas e evasões.

"Implantar a cultura de dados é um desafio e um processo que demanda tempo, pois envolve muitos setores, por isso, é imprescindível uma ferramenta que transforme dados em informação, e informações em ações", ressalta a professora Karen Sasaki, Gerente Acadêmica EAD da Universidade Tiradentes, sobre a importância dessa cultura para entender o cenário educacional.

"Estamos passando por diversas fases da transformação digital na Educação. O primeiro desafio foi inserir os cursos dentro de uma plataforma. A pandemia acelerou a migração para o digital. Agora, é preciso medir os resultados dessa mudança. Isso está modificando a nossa cultura, pois não podemos nos basear em achismos, mas sim em dados concretos", explica o diretor regional da D2L no Brasil, Peterson Theodorovicz.

Na prática, os insights gerados pela Brightspace coletam as informações geradas no ambiente virtual em vários níveis, desde o acesso dos usuários até suas interações. Essas informações são estratégicas para os gestores e são disponibilizadas em forma de relatórios e gráficos, que permitem uma visão macro e integrada através dos dados.

"E podem ser dados que a plataforma faz automaticamente, como também, personalizados, em que cada instituição encontra sua necessidade e a plataforma faz os cruzamentos a fim de encontrar as informações mais estratégicas", finaliza Theodorovicz. É o presente e o futuro unindo tradição e inovação, a fim de trazer resultados cada vez mais positivos para a educação.

