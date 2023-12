Uso de inteligência artificial no varejo pode aumentar vendas em 25% e reduzir estoques em até 40%

Levantamento da Linx, em parceria com a AnalyticAlways, mostra como ferramentas de gestão, inovação e tecnologia podem melhorar a performance e diminuir as perdas dos lojistas

SÃO PAULO, 5 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Todos os anos, varejistas perdem bilhões em dinheiro por ineficiências na gestão de estoques e de vendas, sendo essa uma das principais causas de fechamento das empresas. A afirmação é da Linx, empresa do grupo StoneCo. e especialista em tecnologia para o varejo, que realizou um levantamento junto à AnalyticAlways, especializada em gerenciamento de estoque. O estudo apontou que o uso de inteligência artificial no varejo pode aumentar as vendas em 25% e reduzir esses estoques em até 40%, o que comprova que o uso de ferramentas de gestão, inovação e tecnologia podem melhorar a performance e diminuir as perdas dos lojistas.

Ainda de acordo com o levantamento, a média de vendas perdidas por ruptura de estoques gira em torno de 10% e o dinheiro parado com mercadorias estocadas em 30%. Além disso, para dar vazão aos produtos em estoque, os varejistas acabam perdendo em média 15% de receita com a oferta de descontos. Outro dado relevante: 95% das equipes de vendas ainda não contam com ferramentas modernas, recorrendo às tradicionais planilhas de Excel para a tomada de decisões.

Em parceria com a AnalyticAlways, a Linx oferece a ferramenta ROIvolution, que conta com o módulo In Season, solução que permite o uso de inteligência artificial para melhorar a gestão de estoques e vendas. "Nosso histórico de resultados comprova a eficiência gerada pelo uso de inteligência artificial", afirma Cláudio Alves, diretor executivo da vertical de Shopping da Linx.

Segundo ele, a IA permite várias melhorias na gestão. Ajuda a melhorar o fluxo de caixa e a reduzir a perda de vendas e os custos de logística. Também é possível aumentar a produtividade da equipe ao automatizar relatórios e processos, eliminando tarefas repetitivas. Por fim, a tecnologia auxilia na determinação da gama e o nível ideal de estoque para aumentar a eficiência, prevê as mudanças da demanda no planejamento de reabastecimento, facilitando promoções, transferências e adição de novos itens. Para varejistas com diversas lojas, permite o acompanhamento e sugestão de estoques diariamente.

A Belle Bijou Accessoires, empresa de semijoias e acessórios com 30 anos no mercado e cliente da Linx, é um exemplo de sucesso na adoção da inteligência artificial. Especializada na venda de acessórios de beleza, como brincos, pulseiras, colares e anéis, possui 13 lojas físicas, em shoppings de quatro estados: Pernambuco, Paraíba, Pará e Espírito Santo. "Recentemente, abrimos uma loja "pop-up" em um processo muito veloz, tivemos pouco tempo para colocar produtos lá. Trabalhamos com cerca de 3 a 4 mil produtos na loja e tivemos uma dificuldade, porque tivemos pouco tempo", relata Thiago Andrade, CEO da Belle Accessories.

"Tínhamos uma parte do estoque separada, mas precisaríamos de mais produtos e utilizamos a In Season. Verificamos em todas as unidades, por meio de cálculos, quais eram os produtos que estavam com pouco giro e selecionamos cerca de 1.500 itens", acrescenta. Segundo Andrade, a empresa conseguiu fazer o recolhimento de produtos e abrir uma loja sem tirar a performance das outras, o que foi muito importante. "Praticamente metade do estoque da loja pop-up foi feito com esses produtos indicados pela In Season", explica.

Andrade aconselha quem ainda tiver dúvidas sobre investir em sistemas modernos de gestão de estoque que analise alguns fatores. O primeiro deles é avaliar o quanto de ganhos é possível ter com produtos hoje parados em loja. Falando sobre inteligência artificial, o CEO da empresa afirma não ter dúvidas de que ela melhora muito a performance de estoque, tanto na parte de venda, quanto na parte de compra.

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com ampla atuação em vários segmentos do varejo e um portfólio composto por mais de 180 soluções, a Linx ajuda desde pequenos empreendedores a grandes varejistas, oferecendo o maior ecossistema para o varejo da América Latina e emitindo mais de 2.7 bilhões de notas fiscais anualmente. Em 2023, foi reconhecida pelo Prêmio Valor Inovação Brasil como uma das cinco empresas mais inovadoras no setor de tecnologia da informação. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

FONTE Linx