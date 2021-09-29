Успех осенней онлайн-презентации Absen 2021 и дебют серии Micro LED Clear Cobalt

С наступлением эпохи интеллектуальных дисплеев Ultra-HD 5G+8K ожидания клиентов по поводу качества изображения и разрешения экрана значительно выросли. Технология дисплеев нового поколения Micro LED имела решающее значение для успеха производителей дисплеев на родном рынке и за рубежом. Основные игроки отрасли в цепочке производства дисплеев наращивают инвестиции в Micro LED, что способствует дальнейшему развитию этой технологии. Используя свои технологические преимущества, компания Absen разработала стратегию развития производства дисплеев по технологии Micro LED. В первой половине 2021 года компания представила свои разработки на основе технологии Micro LED, чем привлекла внимание отрасли.

В ходе осенней онлайн-презентации состоялся торжественный дебют серии Clear Cobalt — нового поколения дисплеев Micro LED премиум-класса, на разработку которых компания Absen потратила пять лет. Качество и стабильность работы нового продукта обусловлены технологией инкапсуляции при непосредственном монтаже микросхемы на плате и базовым алгоритмом HDR 10. Использование полностью черного покрытия совместно с технологией коррекции уровня черного обеспечили превосходный эффект при отображении картинки, ее высокую яркость и контрастность. Реалистичное качество изображения и удобство просмотра сопровождаются защитой от влаги, пыли, истирания. Покрытие устойчиво к окислению, а также обеспечивает электростатическую защиту и защиту от синего излучения. Дисплеи подходят для использования в помещении, в том числе в конференц-залах, диспетчерских, в радио- и телестудиях, а также в жилых домах.

Презентация решения для виртуальной киностудии на основе светодиодной технологии

Виртуальная киностудия с LED-дисплеем — новое решение, привлекающее все больше и больше внимания в последние годы. С помощью этого продукта можно выполнять профессиональную съемку с реалистичным отображением, выдающимися визуальными эффектами и эффектом погружения при производстве фильмов и телепрограмм. В ходе осенней онлайн-презентации прошел успешный дебют виртуальной киностудии Absen с LED-дисплеем. Продукция Absen отличается надежностью и высоким качеством, занимая значительную долю рынка. Компания позиционирует свою виртуальную киностудию с LED-дисплеем как отличное решение для расширения возможностей кино- и телеиндустрии.

Серия нового поколения профессиональных продуктов для малого бизнеса HC, серия MiniLED- и HD-дисплеев AX Pro для аренды, а также серия экранов для сценических выступлений MR удовлетворяют потребности различных клиентов и предоставляют множество опций.

Благодаря росту количества вакцинированных от COVID-19 в 2021 году глобальная пандемия постепенно стабилизировалась, что привело к возобновлению деловой активности. Растет спрос на рынке светодиодных дисплеев, а отрасль в целом демонстрирует отличную динамику. Кроме того, компания Absen уверенно закрепляется на мировом рынке.

Продукция и решения, представленные на презентации, демонстрируют последние разработки Absen в области производства светодиодных дисплеев, отражая направление развития всей отрасли. В перспективе компания Absen продолжит искать способы удовлетворения потребностей клиентов, разрабатывая передовые технологии и решения, задавая новые стандарты в отрасли за счет своей приверженности новаторству.

Поздравляем с успешным запуском новой продукции Absen осенью 2021 года! Трансляция в прямом эфире завершена, но веселье продолжается! Воспользуйтесь данной ссылкой для просмотра видео: http://live.vhall.com/528050587

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1637114/1.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1637115/2.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1637117/3.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1637113/4.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1637116/5.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1637112/6.jpg

SOURCE Absen.com