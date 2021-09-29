Успех осенней онлайн-презентации Absen 2021 и дебют серии Micro LED Clear Cobalt

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Absen.com

Sep 29, 2021, 09:39 ET

Осенняя онлайн-презентация Absen 2021 имела невероятный успех, а дебют серии Micro LED Clear Cobalt прошел фантастически 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 29 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- 23 сентября 2021 года прошла осенняя онлайн-презентация продукции компании Absen. Клиентам по всему миру были представлены премиум-дисплеи Micro LED нового поколения, решения для виртуальных киностудий, а также три инновационных продукта. Прямую трансляцию посмотрели более 600 клиентов и партнеров из разных стран, включая США, Великобританию, Германию и Францию, которые первыми ознакомились с передовыми технологиями и трендами в индустрии светодиодных дисплеев.

Торжественный дебют серии дисплеев Micro LED Clear Cobalt 

On September 23, Absen 2021 autumn product launch was held online in the form of live streaming, launching the new-generation premium Micro LED display products, virtual movie studio solutions and three innovative products to global customers.
On September 23, Absen 2021 autumn product launch was held online in the form of live streaming, launching the new-generation premium Micro LED display products, virtual movie studio solutions and three innovative products to global customers.
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On September 23, Absen 2021 autumn product launch was held online in the form of live streaming, launching the new-generation premium Micro LED display products, virtual movie studio solutions and three innovative products to global customers. 2 3 4 5 6

С наступлением эпохи интеллектуальных дисплеев Ultra-HD 5G+8K ожидания клиентов по поводу качества изображения и разрешения экрана значительно выросли. Технология дисплеев нового поколения Micro LED имела решающее значение для успеха производителей дисплеев на родном рынке и за рубежом. Основные игроки отрасли в цепочке производства дисплеев наращивают инвестиции в Micro LED, что способствует дальнейшему развитию этой технологии. Используя свои технологические преимущества, компания Absen разработала стратегию развития производства дисплеев по технологии Micro LED. В первой половине 2021 года компания представила свои разработки на основе технологии Micro LED, чем привлекла внимание отрасли.

В ходе осенней онлайн-презентации состоялся торжественный дебют серии Clear Cobalt — нового поколения дисплеев Micro LED премиум-класса, на разработку которых компания Absen потратила пять лет. Качество и стабильность работы нового продукта обусловлены технологией инкапсуляции при непосредственном монтаже микросхемы на плате и базовым алгоритмом HDR 10. Использование полностью черного покрытия совместно с технологией коррекции уровня черного обеспечили превосходный эффект при отображении картинки, ее высокую яркость и контрастность. Реалистичное качество изображения и удобство просмотра сопровождаются защитой от влаги, пыли, истирания. Покрытие устойчиво к окислению, а также обеспечивает электростатическую защиту и защиту от синего излучения. Дисплеи подходят для использования в помещении, в том числе в конференц-залах, диспетчерских, в радио- и телестудиях, а также в жилых домах.

Презентация решения для виртуальной киностудии на основе светодиодной технологии 

Виртуальная киностудия с LED-дисплеем — новое решение, привлекающее все больше и больше внимания в последние годы. С помощью этого продукта можно выполнять профессиональную съемку с реалистичным отображением, выдающимися визуальными эффектами и эффектом погружения при производстве фильмов и телепрограмм. В ходе осенней онлайн-презентации прошел успешный дебют виртуальной киностудии Absen с LED-дисплеем. Продукция Absen отличается надежностью и высоким качеством, занимая значительную долю рынка. Компания позиционирует свою виртуальную киностудию с LED-дисплеем как отличное решение для расширения возможностей кино- и телеиндустрии.

Серия нового поколения профессиональных продуктов для малого бизнеса HC, серия MiniLED- и HD-дисплеев AX Pro для аренды, а также серия экранов для сценических выступлений MR удовлетворяют потребности различных клиентов и предоставляют множество опций.

Благодаря росту количества вакцинированных от COVID-19 в 2021 году глобальная пандемия постепенно стабилизировалась, что привело к возобновлению деловой активности. Растет спрос на рынке светодиодных дисплеев, а отрасль в целом демонстрирует отличную динамику. Кроме того, компания Absen уверенно закрепляется на мировом рынке.

Продукция и решения, представленные на презентации, демонстрируют последние разработки Absen в области производства светодиодных дисплеев, отражая направление развития всей отрасли. В перспективе компания Absen продолжит искать способы удовлетворения потребностей клиентов, разрабатывая передовые технологии и решения, задавая новые стандарты в отрасли за счет своей приверженности новаторству.

Поздравляем с успешным запуском новой продукции Absen осенью 2021 года! Трансляция в прямом эфире завершена, но веселье продолжается! Воспользуйтесь данной ссылкой для просмотра видео: http://live.vhall.com/528050587

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SOURCE Absen.com

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