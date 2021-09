Jesienna internetowa premiera produktów Absen 2021 zakończyła się sukcesem, seria Clear Cobalt Micro LED zanotowała fantastyczny debiut

Wraz z nadejściem ery inteligentnych wyświetlaczy 5G+8K ultra-HD, użytkownicy stali się jeszcze bardziej wymagający, jeśli chodzi o elementy takie jak jakość obrazu i rozdzielczość. Będąc technologią wyświetlania nowej generacji, Micro LED ma szansę stać się potęgą do wykorzystania przez producentów wyświetlaczy w kraju i za granicą. Kluczowe przedsiębiorstwa wyższego i niższego szczebla w łańcuchu przemysłu wyświetlaczy starają się zwiększyć inwestycje w Micro LED, co jeszcze bardziej napędza jej rozwój. Przy wsparciu swoich mocnych stron technologicznych, Absen opracowała skrupulatną strategię dla Micro LED. Rozwiązanie to wprowadzono na rynek w pierwszej połowie 2021 roku, przykuwając szczególną uwagę branży.

Podczas jesiennej premiery uroczyście zadebiutowała nowa generacja wyświetlaczy Micro LED klasy premium, seria Clear Cobalt, nad którą Absen pracowała pięć lat. Jest to najwyższej jakości, niezawodny produkt wykorzystujący technologię odwróconej enkapsulacji COB oraz algorytm HDR 10. Wykorzystując technologię całkowicie czarnej powłoki i korekcji poziomu czerni, produkt pozwala na uzyskanie doskonałego efektu wyświetlania ultra-czarnej powierzchni, wysokiej jasności i doskonałego współczynnika kontrastu. Dodatkowo, technologia ta umożliwia uzyskanie realistycznej jakości obrazu i wygodę oglądania, a jednocześnie jest odporna na wilgoć, kurz, ścieranie, utlenianie, elektrostatykę i promieniowanie niebieskie. Produkt jest przeznaczony do wielu zastosowań wewnętrznych, w tym do profesjonalnych sal konferencyjnych, pomieszczeń kontrolnych, studiów radiowych i telewizyjnych oraz luksusowych domów.

Z dumą zaprezentowało się wirtualne studio filmowe LED

Wirtualne studio filmowe LED, jako wschodząca aplikacja, która przyciągnęła wiele uwagi w ostatnich latach, pozwala na stworzenie niesamowitych, profesjonalnych efektów zdjęciowych z realistycznym wyświetlaniem, wyjątkowym efektem wizualnym i wciągającym komfortem użytkowania, co wykorzystywane jest w produkcji filmowej, telewizyjnej, a także studyjnej. Podczas jesiennej premiery wirtualne studio filmowe LED opracowane przez firmę Absen zanotowało wspaniały debiut. Dzięki niezawodnym produktom, wysokiej jakości usługom i wiodącej pozycji na rynku, spółka jest zdeterminowana, aby promować zastosowanie wirtualnego studia filmowego LED w celu wzmocnienia pozycji filmowego i telewizyjnego przemysłu kulturalnego.

Ponadto podczas premiery zaprezentowana została również nowa generacja profesjonalnych produktów z serii HC, seria AX Pro produktów MiniLED i HD oraz seria MR zaawansowanych scenicznych ekranów podłogowych, zaspokajając zróżnicowane potrzeby różnych klientów i gwarantując szereg dostępnych opcji.

Dzięki powszechnym szczepieniom przeciwko COVID-19 w 2021 roku, międzynarodowa pandemia stopniowo się ustabilizowała, a działalność gospodarcza ponownie nabrała tempa. Popyt na rynku wyświetlaczy LED wzrasta, zaś branża jako całość wykazuje tendencję wzrostową. Absen również doświadcza silnego ożywienia na swoim rynku światowym.

Produkty i rozwiązania zaprezentowane podczas premiery to najnowsze osiągnięcia firmy Absen w dziedzinie wyświetlaczy LED, które jednocześnie wyznaczają kierunek rozwoju całej branży. Ponadto, spółka zamierza nadal koncentrować się na potrzebach klientów i rozwijać kolejne wiodące produkty technologiczne, aby przewodzić zmianom w tej branży, dążąc do osiągnięcia kolejnego poziomu rozwoju poprzez nieustające wysiłki w zakresie innowacji.

Gratulacje z okazji pomyślnego zakończenia jesiennej premiery produktów Absen 2021! Wprawdzie transmisja na żywo dobiegła końca, ale emocje nie opadają! Transmisję można odtworzyć pod linkiem: http://live.vhall.com/528050587

