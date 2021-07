UST obtiene la certificación Great Place to Work™ 2021 en los Estados Unidos y México

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- UST, una empresa líder en soluciones de transformación digital, anunció su certificación de parte de Great Place to Work® en los Estados Unidos. La empresa también obtuvo la codiciada certificación en México por primera vez. El prestigioso reconocimiento se basa completamente en las opiniones de los empleados sobre su experiencia laboral en UST.

Great Place to Work (GPTW) es la autoridad global en materia de cultura en el lugar de trabajo (cultura organizacional o corporativa). Desde 1992, ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y ha utilizado esos profundos conocimientos para definir qué elementos dan origen a un gran lugar de trabajo. GPTW ayuda a las organizaciones a evaluar su cultura y producir mejores resultados de negocios mediante la creación de una experiencia laboral de alta confiabilidad para todos los empleados.

Para obtener la certificación de Great Place to Work que los avala como un entorno laboral de excelencia, los centros de UST en los Estados Unidos y México se sometieron a una "encuesta de índice de confianza" y a un "informe de cultura", que llevaron a cabo un profundo análisis de los valores, la cultura, las prácticas en materia de personal, los programas y beneficios, entre otros. Sobre la base de los comentarios de los empleados y la evaluación de la cultura, Great Place to Work confirmó que UST ofrece de manera sostenida una experiencia de alta confiabilidad para todos. A pesar de la pandemia en curso durante los últimos 18 meses, los puntajes de UST en relación con parámetros esenciales de evaluación como equidad, imparcialidad, comportamiento de liderazgo, integridad, comunicación y colaboración fueron significativamente más altos que los puntajes de 2019. Reconocida por Great Place to Work™ en India y el Reino Unido, UST ha sido certificada sistemáticamente como un excelente lugar para trabajar desde 2019.

"Estamos sumamente encantados por este importante logro", afirmó Manu Gopinath, director de operaciones de UST. "En una época marcada por desafíos sin precedentes, nos complace haber perseverado en generar una cultura positiva en el lugar de trabajo y estamos agradecidos de nuestros socios comprometidos, quienes se esfuerzan por crear relaciones significativas con nuestros clientes y las comunidades que nos rodean".

A pesar de haber vivido un año y medio muy desafiante para las empresas de todo el mundo, UST siguió manteniendo su galardonada cultura. Además de la certificación de GPTW, UST fue nombrada como el Mejor empleador 2021 en ocho países por el "Top Employers Institute (TEI)" y fue galardonada con el premio Glassdoor Employees' Choice Award por ser uno de los 100 Mejores lugares para trabajar en 2020.

"Estamos comprometemos a ofrecer una cultura de transparencia y respeto en la organización, donde haya oportunidades ilimitadas para aprender, crecer y progresar", agregó Gopinath. "Estamos muy agradecidos de nuestra gente —la base de nuestro éxito—, que ha contribuido a convertir a UST en un excelente lugar para crecer y realizar un trabajo significativo".

Con 26.000 empleados en 25 países y más de 35 oficinas, UST busca incorporar tecnólogos y pensadores creativos a su creciente fuerza laboral.

Para obtener más información acerca de la certificación de UST, visite GPTW.

Para obtener más información sobre oportunidades laborales en UST, visite https://www.ust.com/en/careers

Acerca de UST

Durante más de 20 años, UST ha trabajado en estrecha colaboración con las mejores empresas del mundo para generar un impacto real a través de la transformación. Impulsados por la tecnología, inspirados por las personas y guiados por nuestro propósito, nos asociamos con nuestros clientes desde el diseño hasta la operación. Identificamos sus principales desafíos y elaboramos soluciones disruptivas que llevan su visión a la vida a través de nuestro enfoque ágil. Con una profunda experiencia en el campo y una filosofía preparada para el futuro, integramos la innovación y la agilidad en las organizaciones de nuestros clientes, ofreciendo un valor mensurable y un cambio duradero en todas las industrias a nivel mundial. Con más de 26.000 empleados en 25 países, generamos un impacto ilimitado que afecta a miles de millones de vidas en el proceso. Visítenos en ust.com.

