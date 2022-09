UST recibe la certificación Great Place to Work™ 2022 en los Estados Unidos y México

El compromiso con la apertura y la oportunidad de los empleados lleva a UST a ganar la prestigiosa distinción por segundo año en estas dos regiones geográficas

CIUDAD DE MÉXICO, 2 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- UST , una empresa líder en soluciones de transformación digital, se enorgullece de obtener el reconocimiento Great Place to Work® 2022 en los Estados Unidos y México. El prestigioso galardón se basa completamente en los resultados de encuestas realizadas a los empleados actuales y marca el segundo año en que UST ha recibido esta distinción tanto para Estados Unidos como para México. La empresa también cuenta con la certificación Great Place to Work en India , el Reino Unido y Malasia .

Great Place to Work (GPTW) es una autoridad global líder en materia de cultura en el lugar de trabajo. Desde 1992, la organización ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo, utilizando estos profundos conocimientos para comprender mejor lo que genera que un lugar de trabajo sea atractivo para los empleados actuales y futuros. Además, GPTW ayuda a las organizaciones a definir su cultura y producir mejores resultados de negocios mediante la creación de una experiencia laboral de alta confiabilidad para todos los empleados.

Los resultados de la certificación se determinan mediante el uso de dos herramientas únicas que evalúan e identifican las mejores culturas en el lugar de trabajo: la encuesta del índice de confianza (Trust Index Survey) que acepta comentarios anónimos de los empleados y la auditoría de cultura (Culture Audit) que evalúa las prácticas relacionadas con las personas de cada organización. Estas profundas investigaciones de los valores, la cultura, las prácticas relacionadas con las personas, los programas, los beneficios y otros aspectos lograron que UST se impusiera con altos puntajes por segundo año tanto en Estados Unidos como en México.

"UST siempre ha estado comprometida a crear un lugar de trabajo acogedor en el que los miembros de nuestro equipo tengan oportunidades de aprender, crecer y avanzar en sus carreras. Este reconocimiento de Great Place to Work es significativo para nosotros y estamos agradecidos de recibir esta certificación basada en los comentarios de nuestros empleados, que son la base de nuestro éxito", afirmó directora global de Recursos Humanos de UST.

"No es fácil obtener la Great Place to Work Certification™; requiere una continua dedicación a la experiencia del empleado. Es el único reconocimiento oficial determinado por los informes en tiempo real de los empleados sobre su cultura corporativa. Ganar esta designación significa que UST es una de las mejores empresas para trabajar en el país", comentó Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de Reconocimiento Global de Great Place to Work.

Esto es lo último en una larga lista de reconocimientos y certificaciones que establecen a UST como un lugar de trabajo de primer nivel. Además de la certificación de GPTW, UST fue nombrada " el Mejor empleador 2022 " en Norteamérica, Asia Pacífico y diez países por el "Top Employers Institute (TEI)" y fue galardonada con el premio Glassdoor Employees' Choice Award por ser uno de los Top 100 Best Places to Work en 2020 .

Según una investigación realizada por Great Place to Work , los solicitantes de empleo tienen 4,5 veces más probabilidades de encontrar un buen jefe en uno de los lugares de trabajo que ha certificado. Además, los empleados de los lugares de trabajo certificados son un 93 % más propensos a asistir con gusto a trabajar y tienen el doble de probabilidades de recibir una remuneración justa, obtener una parte justa de las ganancias de la empresa y tener oportunidades justas de ascenso. Para obtener más información acerca de la certificación de UST, visite el sitio web de GPTW .

Con más de 30.000 empleados trabajando en más de 30 países, UST cuenta con un equipo especializado de profesionales de la tecnología e innovadores que trabajan para ofrecer transformación digital y soluciones creativas pioneras que crean valor para empresas líderes de todo el mundo.

Para obtener más información sobre oportunidades laborales en UST, visite https://www.ust.com/careers

Acerca de UST

Durante más de 22 años, UST ha trabajado en estrecha colaboración con las mejores empresas del mundo para generar un impacto real a través de la transformación. Impulsados por la tecnología, inspirados por las personas y guiados por nuestro propósito, nos asociamos con nuestros clientes desde el diseño hasta la operación. Identificamos sus principales desafíos y elaboramos soluciones disruptivas que llevan su visión a la vida a través de nuestro enfoque ágil. Con una profunda experiencia en el campo y una filosofía preparada para el futuro, integramos la innovación y la agilidad en las organizaciones de nuestros clientes, ofreciendo un valor mensurable y un cambio duradero en todas las industrias a nivel mundial. Juntos, con más de 30.000 empleados en más de 30 países, generamos un impacto ilimitado que afecta a miles de millones de vidas en el proceso. Visítenos en www.UST.com

Acerca de Great Place to Work Certification™

Great Place to Work® Certification™ es el reconocimiento más determinante del "empleador de elección" que las empresas aspiran a lograr. Es el único reconocimiento basado por completo en lo que los empleados informan sobre su experiencia en el lugar de trabajo, específicamente, sobre cómo experimentan de manera constante un lugar de trabajo de alta confianza. La certificación Great Place to Work es reconocida en todo el mundo tanto por los empleados como por los empleadores, y es el punto de referencia mundial para identificar y reconocer la experiencia excepcional de los empleados. Cada año, más de 10.000 empresas de 60 países solicitan la certificación Great Place to Work.

Acerca de Great Place to Work®

Great Place to Work® es la autoridad global en materia de cultura en el lugar de trabajo. Desde 1992 ha encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y ha utilizado esos profundos conocimientos para definir qué elementos dan origen a un excelente lugar de trabajo. Su plataforma de encuestas para empleados empodera a los líderes con la retroalimentación, los informes en tiempo real y los conocimientos que necesitan para tomar decisiones de personas basadas en datos. Todo lo que hacen está impulsado por la misión de construir un mundo mejor al ayudar a cada organización a convertirse en un excelente lugar para trabajar Para Todos™.

