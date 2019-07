Usuários brasileiros do PhotoGrid ganham mais de R$ 2.000 em criptomoedas com campanha de monetização de conteúdo

BRASÍLIA, Brasil, 31 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A inovadora parceria entre o PhotoGrid e a Contentos remunerou influencers em até R$ 295 por post, com mais de 6.700 publicações sendo compartilhadas durante a primeira semana de campanha. Contentos, uma comunidade digital que está moldando o futuro da distribuição de conteúdo, lançou uma campanha promocional na semana passada junto com o PhotoGrid, um dos mais utilizados aplicativos de edição de fotos do mercado. A campanha permitirá que os criadores de conteúdo monetizem seus posts e ganhem dinheiro diretamente do PhotoGrid. O lançamento do evento de recompensas coincide com a recente iniciativa do Instagram de esconder a contagem de likes para usuários do Brasil e de outros países, deixando alguns influencers preocupados que o fim dos likes poderia impactar negativamente os seus rendimentos, devido à dificuldade de mostrar suas impressões.

A promoção, que acontece somente no Brasil, iniciou em 21 de julho de 2019 e acaba em 4 de agosto de 2019. Usuários que receberem em tokens COS poderão transferir e negociar seus tokens na exchange Binance DEX. Depois do período da campanha, os usuários ainda poderão ganhar pontos no PhotoGrid e convertê-los em tokens COS.

Com o período de promoção chegando à sua metade, os usuários já garantiram suas partes do prêmio, ganhando uma média de R$ 14 por post. Sejam eles influencers ou apenas alguém que quer compartilhar uma foto da sua feijoada, todos os usuários do PhotoGrid estão ganhando dinheiro por cada post. Com um total equivalente a R$ 60.000 distribuídos durante o tempo de promoção na forma da criptomoeda da Contentos, os tokens COS (300,000 COS no total), pela primeira vez usuários regulares de redes sociais poderão monetizar os conteúdos que compartilham.

A promoção aumentou a quantidade de usuários e o engajamento na plataforma. O número de usuários ativos no Brasil mais do que duplicou nos últimos dez dias, aumentando também as interações dentro do aplicativo. O número de posts cresceu em quase 400%.

Usuária do PhotoGrid e influencer, Laiza Bastos (@laaizab), de Colatina, Espírito Santo, afirma: "Estou achando o máximo! Além de ter filtros maravilhosos disponíveis, poder postar e ganhar algo com isso é gratificante e a proposta é um tanto inovadora, isso gera muito interesse em querer crescer no app. Eu estou amando e ter esse retorno em curtidas é o máximo."

Na última semana, Laiza Bastos (@laaizab) ganhou mais de R$ 2.100 com a campanha e alcançou o status de influencer no PhotoGrid. A parceria entre o PhotoGrid e a Contentos também abriu portas para usuários que ainda não eram influencers.

Usuária ativa do PhotoGrid, Fran Araújo (@FranAraujjo), de Manaus, Amazonas, diz: "Uso o PhotoGrid há muito tempo, mas soube só no ano passado que existe uma rede social dentro do app. Estou gostando de ganhar dinheiro com meus posts e interagir no aplicativo". Até o momento, Fran já ganhou R$ 1.043 com as suas postagens.

Após o encerramento da campanha de recompensas no domingo, dia 4 de agosto, qualquer usuário do PhotoGrid no Brasil poderá continuar a ganhar dinheiro com seus pontos PhotoGrid, que podem ser convertidos em tokens COS. Os usuários simplesmente devem concordar em participar, postar uma foto, colagem ou vídeo e receber pontos PhotoGrid de acordo com o número de likes que ganharem.

Influencers e usuários podem começar a ganhar tokens COS baixando o aplicativo PhotoGrid para iOS ou Android , ou visitando a página do app no Facebook , Instagram , ou YouTube . Para mais informações sobre a Contentos, por favor visite o website da empresa.

Sobre a Contentos

Contentos é um projeto de blockchain pública voltado para a indústria global de produção de conteúdo. Usando a tecnologia blockchain, a Contentos foca em enfrentar os desafios das atuais plataformas de conteúdo centralizadas, incluindo distribuição de conteúdo, monetização de conteúdo, confirmação de direito de propriedade, gestão de propriedade, etc. A Contentos tem o compromisso de oferecer aos criadores de conteúdo o poder de gerar renda com a produção de conteúdo, além de promover colaborações efetivas com anunciantes, fãs e outros criadores, para que o ambiente como um todo se desenvolva com a contribuição positiva dos usuários.

FONTE Contentos

Related Links

http://www.contentos.io



SOURCE Contentos