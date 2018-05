Usuários italianos de serviços de energia resolvem disputas online com Live ID e Esignature

SENIGALLIA, Itália, 29 de maio de 2018 /PRNewswire/ -- Consumidores e fornecedores de energia italianos têm agora à sua disposição uma maneira muito rápida e altamente eficiente para a resolução de disputas. Há alguns meses já podem utilizar o serviço online de resolução de disputas para consumidores de energia (Servizio Conciliazione) e economizar tempo e dinheiro que, do contrário, seriam gastos em viagens para se reunir pessoalmente para a resolução de disputas.

O projeto piloto de transformação digital nos serviços públicos foi iniciado pela Autoridade Federal Italiana para os Sistemas de Eletricidade, Gás e Água (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ARERA) e é administrado pela Acquirente Unico SpA.

A Acquirente Unico selecionou uma solução exclusiva combinando a identificação por vídeo ao vivo e a assinatura eletrônica para a gestão deste serviço. A Namirial LiveID e SignAnyWhere possibilitam à Acquirente Unico simular um encontro face a face fazendo com que usuários e operadores do setor de energia se reúnam online com um conciliador especializado. Soluções individuais para a resolução de disputas são colaborativamente negociadas, documentadas e assinadas eletronicamente por ambas as partes em um acordo mútuo legalmente vinculante.

Utilizar o serviço de conciliação online é tão fácil para os consumidores quanto um chat de vídeo com amigos ou com a família. O serviço apenas necessita de conexão com a web e do acesso ao microfone no dispositivo do cliente (smartphone, tablet ou desktop PC), com a opção de também usar a câmera.

O design do processo contém vários recursos que fornecem evidência comprobatória e o não repúdio de documentos assinados. Os clientes são autenticados pelo fornecimento de senhas de utilização única e os documentos são assinados com certificados digitais qualificados emitidos pelo trust centre da Namirial. Desde o início, o serviço aliviou significativamente o sistema dos tribunais já que a maioria das disputas são agora resolvidas sem a necessidade de uma ação legal.

A Namirial LiveID supre todos os requisitos em um processo de identificação do cliente incluindo os regulamentos mais recentes Antilavagem de Dinheiro (AML na sigla em inglês) e Conheça Seu Cliente (KYC na sigla em inglês). Utilizando SignAnyWhere, os documentos são assinados em conformidade com o regulamento EU 910/2014 (eIDAS). Ambas as plataformas podem ser obtidas como Software-as-a-Service (SaaS) além de poderem também ser implantadas na nuvem privada ou no local. Um pequeno vídeo explicando o processo de mediação está disponível clicando aqui.

Namirial está demonstrando Live ID e eSignature no CIAB Febraban de 12 a 15 de junho em São Paulo no estande E17.

Sobre a Acquirente Unico S.p.A.

A Acquirente Unico S.p.A. fornece eletricidade para residências e negócios de pequeno porte. A companhia compra eletricidade com base nas previsões da demanda e a revende para distribuidores ou varejistas do mercado padrão de oferta para o abastecimento de pequenos consumidores. Administra também a central de atendimento dos usuários de serviços de energia e realiza procedimentos de licitação pública para a seleção de fornecedores de último recurso para os consumidores finais do mercado de gás natural. A empresa foi fundada em 1999 e é sediada em Roma na Itália. A Acquirente Unico S.p.A. opera como uma subsidiária da Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. www.acquirenteunico.it.

Sobre a Namirial

A Namirial é líder global em segurança confiável para a gestão de transações digitais com soluções de identificação eletrônica do usuário, autenticação multifator, certificados digitais, assinaturas eletrônicas, faturamento eletrônico e arquivamento digital. A empresa foi certificada para vários produtos e serviços, inclusive como provedor de serviços confiáveis qualificado eIDAS. A Namirial conta com acima de 350 funcionários e processa vários milhões de transações diariamente. Além de escritórios em toda a Itália, o Namirial Group administra subsidiárias na Áustria, no Brasil, Alemanha e România. Acesse nosso website namirial.com ou nos siga no LinkedIn, Facebook, Twitter e YouTube.

