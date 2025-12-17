UTI Investments s'associe à FTSE Russell pour modifier l'indice de référence de ses ETF d'obligations souveraines

LONDRES et PARIS, 17 décembre 2025 /PRNewswire/ -- UTI Investments a annoncé que son Sovereign Bond ETF (Bloomberg Ticker : UIGB NA Equity) a modifié son indice de référence, passant de l'indice Nifty India Government Fully Accessible Route (FAR) Select 7 Bonds (USD) à l'indice FTSE Indian Government Bond FAR (Bloomberg Ticker : CFIIFARU). Ce changement s'inscrit dans le cadre de la collaboration entre UTI Investments et FTSE Russell, fournisseur d'indices mondiaux, afin d'améliorer la visibilité et de s'aligner sur des indices de référence reconnus à l'échelle mondiale.

L'ETF continuera d'offrir aux investisseurs un accès aux obligations d'État indiennes, tout en reflétant désormais la performance de l'indice FTSE Indian Government Bond FAR, un indice transparent, fondé sur des règles et largement suivi par les investisseurs internationaux. L'indice FTSE offre une exposition plus large à la courbe des rendements, couvrant les échéances à court et à long terme, offrant un profil de portefeuille plus équilibré et diversifié, améliorant la stabilité à travers les cycles de taux d'intérêt, et réduisant le risque de concentration tout en reflétant plus fidèlement le marché des obligations souveraines indiennes.

Les obligations d'État indiennes ont été incluses dans les principaux indices d'obligations d'État des marchés émergents - en commençant par JPMorgan et Bloomberg en 2024/2025 et dans l'indice FTSE Emerging Markets Government Bond Index (EMGBI) en septembre 2025. Cette inclusion reflète le développement continu et l'accessibilité croissante du marché obligataire indien pour les investisseurs mondiaux. Avec une pondération prévue de 9,35 % dans l'EMGBI, les obligations indiennes sont appelées à jouer un rôle important dans les portefeuilles de titres de créance des marchés émergents mondiaux.

Pourquoi les obligations d'État indiennes sur

Les obligations d'État indiennes offrent des rendements supérieurs à ceux de nombreux marchés développés et émergents, tout en offrant des avantages en termes de diversification grâce à leur corrélation relativement faible avec les bons du Trésor américain et d'autres marchés mondiaux de titres à revenu fixe. Soutenue par d'importantes réserves de change de plus de 650 milliards d'USD, l'Inde est bien placée pour gérer les chocs extérieurs. Le récent relèvement de la note souveraine de S&P à BBB, le premier depuis 2007, souligne encore la capacité de l'Inde à soutenir la croissance, à maîtriser l'inflation et à maintenir la discipline budgétaire, ce qui renforce l'intérêt des investisseurs internationaux.

Scott Harman, responsable des produits à revenu fixe, des devises et des matières premières (FICC) chez FTSE Russell, une entreprise du LSEG, a déclaré :

"Nous sommes heureux de collaborer avec UTI Investment qui adopte l'indice FTSE Indian Government Bond FAR pour son ETF d'obligations souveraines. Cela reflète l'intérêt mondial croissant pour les marchés indiens des titres à revenu fixe et souligne notre engagement à fournir des indices de référence transparents et fondés sur des règles qui permettent aux investisseurs d'accéder aux opportunités des marchés émergents. Alors que les obligations d'État indiennes gagnent en importance dans les indices mondiaux, nous nous réjouissons de renforcer notre partenariat afin de favoriser l'engagement des investisseurs et les flux de capitaux vers l'Inde".

À propos de UTI Investments

UTI Investments est la branche internationale d'UTI Asset Management Company (UTI AMC), le plus ancien gestionnaire d'actifs de l'Inde. Basée à Singapour, UTI Investments permet aux investisseurs du monde entier d'accéder aux marchés indiens des actions et des titres à revenu fixe grâce à une gamme de solutions d'investissement innovantes et transparentes.

Clause de non-responsabilité

Ce document est fourni à titre d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres. Les performances passées ne sont pas indicatives des résultats futurs. Les investisseurs doivent tenir compte de leurs objectifs d'investissement, des risques et consulter leurs conseillers avant de prendre une décision d'investissement. UTI International est le nom légal sous lequel UTI Investments opère.

Pour des informations juridiques importantes et des clauses de non-responsabilité, veuillez consulter le site : https://utifunds.com/wp-content/uploads/2025/12/Important-Legal-Information.pdf