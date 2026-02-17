Utility Global kondigt eerste closing van 100 miljoen dollar aan in Series D-financieringsronde

Financiering ondersteunt wereldwijde uitrol van platform voor economische industriële decarbonisatie

De financiering versnelt de commerciële inzet van Utility's H2Gen®-technologie, die kosteneffectieve schone waterstof en sterk geconcentreerde CO₂-stromen produceert en economische decarbonisatie op industriële schaal mogelijk maakt voor bestaande activa in moeilijk te decarboniseren sectoren.

HOUSTON, Texas, 17 februari 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global ("Utility"), een wereldwijd opererende bedrijf gespecialiseerd in economische industriële decarbonisatie en praktische oplossingen voor moeilijk te decarboniseren sectoren, heeft vandaag een eerste closing van 100 miljoen dollar aangekondigd in haar Series D-financieringsronde, geleid door Ara Partners en APG Asset Management (een van 's werelds grootste pensioeninvesteerders namens Nederlandse pensioenfondsen). Deze mijlpaalfinanciering stelt Utility in staat haar propriëtaire H2Gen®-technologie wereldwijd op industriële schaal uit te rollen.

De financiering zal de groei van Utility versnellen door verdere uitbreiding van de productiecapaciteiten, versterking van de projectuitvoeringsteams en vooruitgang van meerdere commerciële implementaties in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië. Het kapitaal ondersteunt tevens de recent aangekondigde strategische partnerschappen en projecten met Kyocera, Symbio North America Corporation, de stad Seongnam in Zuid-Korea, Maas Energy Works en ArcelorMittal. Utility blijft zich richten op herhaalbare, economisch haalbare oplossingen die rechtstreeks in industriële processen kunnen worden geïntegreerd en op korte termijn grootschalige decarbonisatie mogelijk maken.

Utility's propriëtaire H2Gen®-technologie maakt het mogelijk water om te zetten in waardevolle schone waterstof en een hoogzuivere CO₂-stroom zonder gebruik van elektriciteit, door industriële restgassen te benutten. Dit ondersteunt pragmatische en schaalbare decarbonisatie en maakt economische koolstofafvang, -gebruik of -opslag (CCUS) mogelijk. De technologie is ontworpen voor directe integratie in bestaande industriële infrastructuur binnen grotendeels moeilijk te decarboniseren activa, met herhaalbare toepassingen in de sectoren staal, raffinage, petrochemie, chemie, koolstofarme brandstoffen en upstream olie en gas.

"Deze financiering markeert een cruciale stap in de overgang van Utility van een bewezen technologie naar volledige wereldwijde commerciële uitvoering," aldus Parker Meeks, Chief Executive Officer en President van Utility Global. "Industriële klanten zijn niet langer op zoek naar pilootprojecten of beloften; zij hebben nood aan inzetbare oplossingen die binnen bestaande activa functioneren en vandaag echte economische industriële decarbonisatie leveren, met operationele betrouwbaarheid en hoge schaalbaarheid. Utility's technologie produceert zowel economisch haalbare schone waterstof als capture-ready CO₂-stromen, en dit kapitaal stelt ons in staat die impact wereldwijd snel, gedisciplineerd en doelgericht op te schalen."

Ara Partners blijft meerderheidsinvesteerder in Utility Global. Ara focust op het versnellen van de groei van ondernemingen die uitmuntende prestaties leveren en tegelijk de industriële economie decarboniseren. Ara investeerde voor het eerst in Utility Global in 2021 en blijft de commerciële expansie ondersteunen naarmate wereldwijd klantprojecten worden gerealiseerd.

"Utility pakt een van de meest complexe uitdagingen van de energietransitie aan: het decarboniseren van moeilijk te decarboniseren industriële sectoren," aldus Cory Steffek, Partner bij Ara Partners en voorzitter van de raad van bestuur van Utility Global. "Wat Utility onderscheidt, is het vermogen om qua kosten en betrouwbaarheid rechtstreeks te concurreren met conventionele fossiele oplossingen, terwijl het de uitstoot substantieel vermindert. Met deze nieuwe financiering is Utility goed gepositioneerd voor het volgende hoofdstuk van commerciële groei, met behoud van de technische excellentie en kapitaalsdiscipline die haar ontwikkeling tot op heden hebben gekenmerkt."

TPH&Co., de energieactiviteiten van Perella Weinberg Partners, en BDA Partners treden op als financieel adviseurs van Utility Global.

