utu invite les utilisateurs à découvrir Flying Blue grâce à un nouveau partenariat

Le partenariat entre utu et Air France-KLM offre plus de possibilités aux voyageurs de gagner des récompenses en effectuant des achats détaxés dans plus de 300 destinations.

SINGAPOUR, 1 août 2022 /PRNewswire/ -- utu (utu Pte Ltd), https://utu.global/, une société de technologie du voyage basée à Singapour, a annoncé un nouveau partenariat avec Flying Blue, le programme de fidélisation du groupe aérien franco-néerlandais Air France-KLM. Cette nouvelle collaboration porte la mission d'utu de revitaliser le secteur du shopping détaxé et des voyages à un niveau supérieur, avec des avantages encore plus intéressants.

« Flying Blue est heureux de s'associer à utu pour offrir à ses membres de nouvelles possibilités de gagner des Miles lorsqu'ils font des achats à l'étranger », a déclaré Ben Lipsey, vice-président principal chargé de la fidélisation de la clientèle, groupe Air France KLM. « Ce partenariat innovant est une première du genre pour un groupe aérien européen, et nous pensons que nos membres vont l'apprécier. »

Le programme de fidélisation Flying Blue d'Air France-KLM est l'un des programmes les plus souscrits en Europe, avec plus de 17 millions de membres. Avec ses partenaires Delta Air Lines et Virgin Atlantic, Air France-KLM est la plus grande compagnie transatlantique, avec plus de 340 vols quotidiens en 2019.

Grâce au modèle « avantages pour vos remboursements de TVA », les touristes utilisant la carte utu Tax-Free peuvent obtenir jusqu'à 30 % de plus pour leurs remboursements de taxe en faisant des achats détaxés avec des récompenses, notamment des Miles pour les voyageurs fréquents, des points d'hôtel, des points de fidélité de détaillants, et plus encore.

Sanjay Chinchwade, responsable du marketing d'utu, a déclaré à propos de ce nouveau partenariat : « Nous sommes très heureux d'annoncer notre nouveau partenariat avec Flying Blue. C'est la première fois que des compagnies aériennes européennes rejoignent notre liste croissante de partenaires. Pour les voyageurs européens membres d'utu, c'est encore plus avantageux, car ils peuvent désormais choisir l'un des programmes de fidélisation des compagnies aériennes les plus populaires, celui d'Air France et de KLM, comme programme de récompenses lors de la conversion de leurs remboursements de TVA. »

L'extension des récompenses s'inscrit dans le plus grand bouleversement de l'histoire du shopping détaxé. Jusqu'à présent, les remboursements de taxe ont toujours été effectués en espèces.

À partir du 1er août, les membres de Flying Blue peuvent utiliser la carte utu Tax-Free pour :

Recevoir un avantage de « surclassement » de 125 USD en Miles utu pour chaque remboursement de taxe de 100 USD pour les achats effectués à l'étranger.

Gagner 4 686 Miles (d'une valeur de 125 USD) pour chaque remboursement de taxe de 100 USD sur la carte utu Tax-Free.

L'application utu : un nouveau monde d'avantages

En outre, les membres de Flying Blue peuvent bénéficier de remboursements de taxe plus élevés en téléchargeant et en liant leur compte à l'application mobile utu Tax-Free.

Pour participer, il suffit de télécharger l'application mobile utu Tax-Free sur iOS et Google Play, d'activer la carte utu Tax-Free et de sélectionner Flying Blue comme mode de remboursement.

Une fois l'application activée, les voyageurs n'ont plus qu'à indiquer leur numéro de carte utu Tax-Free lorsqu'ils choisissent la destination du remboursement dans les kiosques de remboursement de taxe participants, dans l'une des 50 destinations principales où la TVA ou la TPS sont offertes, notamment à Singapour, en France, en Italie, en Allemagne, en Corée du Sud, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis.

Pour découvrir la liste croissante des partenaires et avantages d'utu et améliorer votre expérience d'achat hors taxes, veuillez consulter le site www.utu.global

À propos d'utu

utu (utu Pte Ltd), fondée en 2015 par des leaders du secteur ayant plus de 25 ans d'expérience dans le domaine du voyage et du commerce, transforme le shopping détaxé dans le monde entier en donnant aux voyageurs la liberté d'obtenir un remboursement de TVA plus élevé.

À propos de Flying Blue

Flying Blue est le programme de fidélisation du groupe Air France-KLM. Créé en 2005, il compte maintenant 17 millions de membres dans le monde. Ces derniers ont accès à une multitude de récompenses et d'avantages, et peuvent gagner et dépenser des Miles auprès d'une large gamme de compagnies aériennes, de détaillants et de partenaires financiers.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1870035/KLM_Image.jpg

SOURCE UTU