UVA Darden anuncia eventos de admissão no Brasil e Chile

CHARLOTTESVILLE, Virgínia, 1 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Representantes da equipe de admissões da Escola de Negócios Darden da Universidade da Virgínia viajarão para locais no Brasil e no Chile em novembro para se reunirem com possíveis alunos interessados nos formatos MBA em tempo integral e MBA Executivo da escola.

No momento, a Darden está recrutando para a Turma de 2022, com programas que começarão em agosto de 2020. Para o MBA em período integral, o prazo de inscrição da segunda rodada é 6 de janeiro e o prazo da terceira rodada é 6 de abril. Para o MBA Executivo, os prazos para inscrição na Turma de 2022 ocorrem mensalmente até junho.

Locais específicos e eventos de admissão incluem:

Brasil

São Paulo admissões/recepção de ex-alunos, 5 de novembro

Rio de Janeiro encontro no café da manhã, 10 horas, 9 de novembro

Rio de Janeiro encontro no café da manhã, 11 horas, 9 de novembro

Chile

Santiago encontro no café da manhã, 8 horas, 11 de novembro

Santiago encontro no café da manhã, 9 horas, 11 de novembro

Santiago jantar para networkng, 11 de novembro

A cada ano, estudantes com formação internacional compõem aproximadamente um terço da turma da Darden, desempenhando um papel vital na sala de aula e na vida da escola, contribuindo muito para a experiência educacional que a revista The Economist colocou em primeiro lugar no mundo por oito anos consecutivos. Muitos estudantes da América do Sul contribuem e se beneficiam com a Associação de Estudantes da América Latina, que fornece aos estudantes interessados nas culturas latino-americanas um fórum para buscar oportunidades culturais, profissionais e sociais.

Oportunidades de bolsas de estudo na Escola Darden aumentaram muito nos últimos anos, e a Escola oferece mais de 150 bolsas de estudo com bases no mérito, a maioria das quais não exige uma inscrição adicional para consideração. Nossos bolsistas são de diferentes origens, inclusive da América Latina.

Para a turma de MBA em tempo integral da Darden de 2019, 94% dos estudantes internacionais com autorização de trabalho não permanente nos EUA aceitaram uma oferta de emprego três meses após a graduação, com um salário médio de US$ 128.835 e um bônus médio de US$ 32.291.

Os resultados em termos de empregos dos estudantes internacionais aumentaram para aqueles que aproveitaram a nova especialização em ciência da administração da Darden, que é um grau STEM designado que melhora suas chances de emprego nos Estados Unidos.

Classificada em 3º lugar entre os salários iniciais e os bônus médios mais altos entre os recém-formados no programa de MBA dos EUA pelo U.S. News & World Report, a Darden organiza centenas de eventos de recrutamento em diferentes locais todos os anos, conectando estudantes com recrutadores das principais empresas do mundo. As principais empresas que contratam estudantes internacionais incluem Bain & Co., Boston Consulting Group, Google, McKinsey & Co. e Microsoft. Outras grandes empresas de contratação para recém-formados na América Latina incluem Walmart eCommerce, Amazon, Facebook e Barclays Bank.

Sobre a Escola de Negócios Darden da Universidade da Virgínia

A Escola de Negócios Darden da Universidade da Virginia oferece a melhor experiência em educação empresarial do mundo para preparar líderes empresariais, globais e responsáveis através de seus programas de MBA, Ph.D., MSBA e Educação Executiva. O corpo docente da Darden, com ótima classificação, é conhecido pela excelência no ensino e avançado conhecimento prático dos negócios por meio de pesquisas. A Darden foi fundada em 1955 na Universidade da Virgínia, uma universidade pública de primeira qualidade fundada por Thomas Jefferson em 1819 em Charlottesville, Virgínia.

