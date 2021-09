Uzo Aduba, ganadora del premio Emmy, Unidos Contra El Cáncer y Count Me In unen fuerzas para crear una nueva campaña de anuncio de servicio público para alentar a los pacientes con cáncer a que compartan sus voces

"Como a mucha gente, el cáncer me ha tocado personalmente. Perdí a mi madre por cáncer pancreático y tengo otros familiares que han sido afectados por esta enfermedad", dijo Aduba. "Me enorgullece prestar mi apoyo a esta campaña para alentar a los pacientes, especialmente de las comunidades minoritarias, a compartir sus historias personales para ayudar a los investigadores a descubrir tratamientos innovadores contra el cáncer que sean eficaces para todos".

"Nos sentimos honrados de que Uzo Aduba se una a nosotros para aumentar la concientización y alentar a los pacientes con cáncer a compartir sus datos y experiencias únicas con el cáncer", dijo la directora ejecutiva de Unidos Contra el Cáncer Sung Poblete, PhD, RN. "Esperamos que este esfuerzo de colaboración aumente la cantidad de pacientes con cáncer que participan en la investigación para que podamos continuar derribando las barreras en la investigación del cáncer y realizar avances adicionales en las opciones de tratamiento".

Uzo Aduba, cuyos créditos de actuación incluyen Orange Is The New Black and In Treatment, ha apoyado a Unidos Contra el Cáncer desde 2018. Aduba apareció en las teledifusiones bienales de Unidos Contra el Cáncer en 2018 y 2021, y participó en varias campañas de redes sociales de Unidos Contra el Cáncer, así como en la campaña "For All The Moments We Stand Up" (Por cada vez que nos levantamos) en 2019, en colaboración con el donante fundador, la Liga Profesional de Béisbol (Major League Baseball).

"Se debe contar la experiencia de cada paciente con cáncer, y todas las comunidades deben tener la oportunidad de participar y contribuir a la investigación. Se estableció Count Me In para que cada persona afectada por el cáncer pudiera aportar su información única a los avances de la investigación que, en última instancia, conducirán a mejores tratamientos, una mejor atención y vidas más largas, dijo el Dr. Nikhil Wagle, director de Count Me In y oncólogo médico e investigador de cáncer en Dana-Farber y el Instituto Broad. "Estamos increíblemente agradecidos con Unidos Contra El Cáncer y con Uzo Aduba por asociarse con nosotros en este esfuerzo y por sus esfuerzos para derribar las barreras para que todos los pacientes se beneficien de los nuevos descubrimientos y tratamientos".

Además de Aduba, el PSA también incluye a Bridgette, una sobreviviente del cáncer de mama; a Maeve, una sobreviviente de osteosarcoma; y a Joel, quien ha vencido el cáncer en cinco ocasiones. La transmisión del PSA fue desarrollada por Unidos Contra El Cáncer, la agencia creativa Florence y la compañía de producción Shark Pig; y fue producida por Shark Pig. La campaña impresa fue producida por Unidos Contra El Cáncer con fotografía de Matt Sayles.

Lanzada en 2018, la iniciativa Count Me In está dirigida por tres organizaciones: Emerson Collective, el Instituto Broad del MIT y Harvard, y Dana-Farber Cancer Institute, y tiene como objetivo involucrar a más de 100,000 pacientes que viven con todos los tipos de cáncer principales y raros.

Obtenga más información sobre este PSA, visite standuptocancer.org/es/count-me-in/.

Para obtener más información, visite UnidosContraElCancer.org , Facebook , Instagram , YouTube , TikTok , Twitter , y Twitch .

Sobre Unidos Contra El Cáncer

Unidos Contra El Cáncer recauda fondos para acelerar el ritmo de la investigación para llevar rápidamente a los pacientes nuevas terapias y salvar vidas ahora. Unidos Contra El Cáncer, es una división de Entertainment Industry Foundation, una organización caritativa 501(c)(3), y fue establecida en 2008 por líderes del sector de medios y entretenimiento que utilizan los recursos de estas comunidades para involucrar al público en el apoyo a un nuevo modelo de colaboración de investigación sobre el cáncer, aumentar la conciencia sobre la prevención del cáncer y resaltar el progreso que se está logrando en la lucha contra la enfermedad. Al mes de enero de 2021, más de 2,000 científicos que representan a más de 210 instituciones están involucrados en proyectos de investigación financiados por Unidos Contra El Cáncer.

Bajo la dirección de nuestro Comité de Asesoría Científica, dirigido por el premio Nobel Phillip A. Sharp, PhD, Unidos Contra El Cáncer dirige procesos de revisión rigurosos y competitivos destinados a identificar las mejores propuestas de investigación que serán recomendadas como candidatas de financiación, supervisar la administración de las subvenciones y verificar que exista un trabajo colaborativo entre los diferentes programas de investigación.

Los miembros actuales del Comité de Fundadores y Asesores (Founders and Advisors Committee, FAC) de Unidos Contra El Cáncer son Katie Couric, Sherry Lansing, Kathleen Lobb, Lisa Paulsen, Rusty Robertson, Sue Schwartz, Pamela Oas Williams y Ellen Ziffren. Laura Ziskin y Noreen Fraser, ya fallecidas, son también cofundadoras. Sung Poblete, PhD, RN, se desempeña como directora ejecutiva de Unidos Contra El Cáncer y Russell Chew como presidente.

Acerca de Count Me In

Count Me In es una iniciativa de investigación que permite a los pacientes con cáncer transformar directamente la investigación y el descubrimiento del cáncer. Las personas en los Estados Unidos o Canadá a quienes se les ha diagnosticado cáncer pueden compartir información sobre su experiencia completando encuestas, compartiendo muestras biológicas y copias de sus registros médicos con los investigadores para acelerar los descubrimientos. Los datos clínicos, genómicos y reportados por el paciente sin identificación se comparten con la comunidad científica con el objetivo de aprender de la experiencia de cada paciente con cáncer, independientemente de dónde residan.

FUENTE Unidos Contra El Cáncer

