Uzum et Click s'associent pour créer un champion national de fintech et de commerce électronique en Ouzbékistan

TASHKENT, Ouzbékistan, 13 juin 2023 /PRNewswire/ -- Uzum, le plus grand écosystème de services numériques en Ouzbékistan, et Click, une société de paiement de premier plan, ont annoncé aujourd'hui la conclusion d'un accord concernant une fusion potentielle. À la clôture de l'opération, qui est maintenant soumise à des procédures de clôture, les actionnaires de Click obtiendront une participation minoritaire dans la société mère d'Uzum et seront représentés au conseil d'administration. Les équipes de Click conserveront leur autonomie opérationnelle tout en s'intégrant progressivement dans l'écosystème d'Uzum. Cette transaction vise à renforcer la position dominante d'Uzum dans tous les principaux secteurs verticaux (c.-à-d. finances, paiements et commerce) et à créer une base d'utilisateurs combinée de plus de 13 millions de personnes en Ouzbékistan.

Uzum and Click join forces to create a national Fintech and E-Com champion in Uzbekistan

« Une combinaison de facteurs favorables, y compris la démographie positive et la pénétration croissante des smartphones et de l'Internet mobile, fournit une piste solide pour la croissance explosive des services numériques en Ouzbékistan », a déclaré Djasur Djumaev, PDG d'Uzum. Notre mission est de veiller à ce que, partout en Ouzbékistan, les gens aient accès à un large éventail de biens, à des options de paiement pratiques et à un accès rapide et axé sur la technologie aux services financiers. Il ne fait aucun doute que la combinaison de deux équipes exceptionnelles dotées d'un savoir-faire opérationnel unique, d'une expérience client de premier ordre et de bassins de talents de premier ordre représente une étape cruciale vers l'atteinte de cet objectif. Cette transaction créera une valeur substantielle, grâce à la génération de synergies uniques menant à une expérience client améliorée.

« Au cours des négociations avec Uzum, nous avons constaté que nos stratégies et nos objectifs concordent. Par conséquent, nous sommes ravis de fusionner avec l'écosystème d'Uzum et de voir de grands débouchés. La combinaison de deux acteurs majeurs avec un si large éventail de capacités nous permettra de tirer parti des ressources de chacun et de nous attaquer à une nouvelle tâche ambitieuse – créer un produit qui n'a pas d'égal dans le pays, a déclaré Ulugbek Rustamov, PDG de Click. Click continuera bien sûr à travailler sur ses plans actuels, y compris un projet de prêt, une gamme d'initiatives intégrant les services gouvernementaux, desservant le secteur du tourisme, et bien plus encore. »

Aujourd'hui, un résident ouzbek sur trois utilise le système de paiement Click. Le service traite plus de 37 millions de transactions par mois et l'application a été téléchargée par 9 millions d'utilisateurs iOS et Android depuis son lancement. Les deux entreprises prévoient de créer une super application basée sur Click qui intégrera la fonctionnalité de divers services au sein d'un écosystème.

L'écosystème Uzum comprend actuellement Uzum Market, un marché leader avec une large gamme de produits et un délai de livraison en un jour, Uzum Bank et d'autres services bancaires, dont les services d'installation BNPL Uzum Nasiya et Uzum Tezkor conformes à la charia, le service de livraison d'aliments en ligne pour les restaurants et les épiceries.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2098939/Uzum_Click.jpg

SOURCE Uzum Group