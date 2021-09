V+O eröffnet ein neues Büro in Nordmazedonien und baut seine Präsenz in Südosteuropa aus

ATHEN, Griechenland, 16. September 2021 /PRNewswire/ -- V+O Nordmazedonien wird strategische Kommunikations- und Beratungsdienste für globale und einheimische Unternehmen, Marken und Organisationen anbieten, die auf dem lokalen Markt tätig sind. Diese Dienstleistungen umfassen unter anderem strategische Planung, Medienarbeit, Öffentlichkeitsarbeit, Einbeziehung von Interessengruppen sowie Krisen- und Problemmanagement.

Das Büro wird von Adela Gjorgjioska geleitet. Adela bringt konkrete Erfahrungen mit, da sie zuvor in PR-Agenturen in London und Straßburg sowie im Außenministerium der Republik Nordmazedonien als Kommunikationsberaterin gearbeitet hat.

Die Gruppe ist derzeit in 7 Ländern vertreten und beschäftigt fast 150 PR-Fachleute, die mehr als 190 Kunden betreuen und insgesamt 60 Millionen Verbraucher ansprechen.

„Die Eröffnung unseres Büros in Nordmazedonien erfolgt zu einem einzigartigen Zeitpunkt, der voller Herausforderungen und Chancen ist. Mit Adela haben wir eine vertrauenswürdige und erfahrene Partnerin gefunden, die unsere Ziele teilt, großartige Arbeit zu leisten und einen Mehrwert für unsere Kunden und unser Netzwerk zu schaffen. Die Kombination aus hochkarätigen einheimischen Talenten und der Größe unserer Gruppe in der Region ist sicherlich ein überzeugendes Angebot. Wir sind sehr gespannt auf das, was vor uns liegt", sagte Yiannis Olympios, Mitbegründer und CEO der V+O Group.

